Украинские дроны стали поперек горла: верхушка Кремля открыто угрожает странам Балтии и Финляндии

Россия продолжает угрожать Европе из-за украинских дронов. К этим угрозам присоединилась едва ли не вся верхушка Кремля.

16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил не только страны Балтии, но и Финляндию, потому что через ее воздушное пространство все чаще пролетают украинские дроны для ударов по РФ. Его слова цитирует агенство "ТАСС".

Он заявил, что это якобы дает право РФ применять статью Устава ООН о праве на самооборону. То есть — на удары по этим странам НАТО.

"Согласно международному праву вступает в силу 51 статья Устава ООН о неотъемлемом праве государств на самооборону в случае вооруженного нападения", — заявил Шойгу.

Также он предположил, что якобы могут быть две причины "залета дронов на территорию РФ" — либо западные средства ПВО "действуют крайне неэффективно", либо эти страны сознательно предоставляют свое воздушное пространство, "то есть являются открытыми соучастниками агрессии против России".

Зато Украина и страны Балтии отрицали использование территории стран НАТО для атак против РФ.

Напомним, что 15 апреля Москва пригрозила Европе "резкой эскалацией" и "непредсказуемыми последствиями" из-за увеличения поставок беспилотников в Украину. Минобороны РФ заявляет, что, по его информации, 26 марта якобы руководство ряда европейских стран приняло решение увеличить производство и поставки БПЛА для нужд ВСУ с целью нанесения ударов по России.

После этого заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил ударами по ряду стран Европы, а также Турции и Израилю из-за поставок Украине дронов. Комментируя этот список, он фактически пригрозил ударами по указанным объектам.

"Это список потенциальных целей для Вооруженных сил России. Когда нападения станут реальностью, зависит от развития ситуации. Спите спокойно, европейские партнеры", — добавил Медведев.

А 16 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что танкер, который шел под флагом Либерии, в территориальных водах России якобы атаковали украинские дроны.