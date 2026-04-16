В Москве заявили об ударе дронов по танкеру возле Краснодарского края

Россияне заявили, что якобы капитан судна, гражданин Турции, госпитализирован в больницу.

16 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что танкер, который шел под флагом Либерии, в территориальных водах России якобы атаковали украинские дроны. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, танкер якобы подвергся атаке в море в Краснодарском крае.

"В территориальных водах Российской Федерации нефтяной танкер, плававший под флагом Республики Либерия, подвергся атаке со стороны украинских беспилотных летательных аппаратов. Его капитан — гражданин Турецкой Республики — получил ранения, он госпитализирован", — сказала она.

На данный момент в Украине никак не отреагировали на российские заявления об ударе беспилотников по танкеру на момент публикации новости. Также никаких сообщений не поступало со стороны Турции.

Москва пригрозила Европе "резкой эскалацией" и "непредсказуемыми последствиями" из-за увеличения поставок беспилотников в Украину. Минобороны РФ заявляет, что, по его информации, 26 марта якобы руководство ряда европейских стран приняло решение увеличить производство и поставки БПЛА для нужд ВСУ с целью нанесения ударов по России.

А 15 апреля глава Ленинградской области жалуется на украинские дроны. За первые три месяца 2026 года в Ленинградской области якобы было сбито 243 украинских беспилотника. И теперь российский регион стал "прифронтовым", пожаловался губернатор Александр Дрозденко во время своего отчета в области.