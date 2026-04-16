У Москві заявили про удар дронів по танкеру біля Краснодарського краю

Росіяни заявили, що нібито капітан судна, громадянин Туреччини, госпіталізований до лікарні.

16 квітня у Слідчому комітеті РФ повідомили, що танкер, який ішов під прапором Ліберії, в територіальних водах Росії нібито атакували українські дрони. Про це повідомляє агенція ТАСС.

За словами офіційної представниці Слідчого комітету Світлани Петренко, танкер нібито зазнав атаки в морі у Краснодарському краї.

"У територіальних водах Російської Федерації нафтовий танкер, що плавав під прапором Республіки Ліберія, зазнав атаки з боку українських безпілотних літальних апаратів. Його капітан — громадянин Турецької Республіки — отримав поранення, його госпіталізовано", — сказала вона.

Наразі в Україні ніяк не відреагували на російські заяви про удар безпілотників по танкеру на момент публікації новини. Також ніяких повідомлень не надходило з боку Туреччини.

