"Втягують країни у війну з Росією": Москва пригрозила ЄС через виробництво дронів для України

Москва пригрозила Європі "різкою ескалацією" та "непередбачуваними наслідками" через збільшення поставок безпілотників до України.

Міноборони РФ заявляє, що, за його інформацією, 26 березня нібито керівництво низки європейських країн ухвалило рішення збільшити виробництво та постачання БПЛА для потреб ЗСУ з метою нанесення ударів по Росії. Про це пише російське агенство "ТАСС"

У своєму повідомленні Кремль заявляє про нібито розширення фінансування підприємств у Європі, включаючи українські та спільні виробництва, що випускають ударні дрони та комплектуючі до них.

"Замість того, щоб зміцнювати безпеку", європейські урядовці своїми діями втягують ці країни у війну з Росією. Реалізація сценаріїв терактів України проти Росії із застосуванням безпілотних літальних апаратів європейського виробництва призводить до непередбачуваних наслідків", — йдеться у заяві.

Також в оборонному відомстві Кремля опублікували назви та адреси підприємств у Європі, де нібито виробляють дрони для ударів по території РФ, а також іноземних компаній, що займаються виробництвом комплектуючих.

"Комплектуючі для українських безпілотників виробляють підприємства в Німеччині, Туреччині, Ізраїлі, Іспанії, Італії, Чехії", — заявляють в Міноборони Росії.

Також у Кремлі натякнули на можливість нанесення російських ударів по місцях виробництва безпілотників у Європі.

"Європейській громадськості слід не тільки чітко розуміти справжні причини загроз їхній безпеці, але й знати адреси, а також місця розташування "українських" і "спільних" підприємств з випуску БПЛА та компонентів для України на території своїх країн", — погрожує російське Міноборони.

Вибухи в РФ: що відомо

Нагадаємо, що 7 квітня безпілотники знову атакували Ленінградську область. Губернатор Олександр Дрозденко повідомив, що сили ППО збили над регіоном 22 дрони. Але в соцмережі з'явилося відео пожежі в порту.

Видання Bloomberg тільки 5 квітня повідомляло, що порт Усть-Луга днями відновив навантаження нафти після кількох днів перебоїв у роботі. Дрони активно атакують ключовий для експорту порт Усть-Луга з 25 березня 2026 року.

Після цього голова Ленінградської області скаржиться на українські дрони. За перші три місяці 2026 року в Ленінградській області нібито було збито 243 українських безпілотники. Тож тепер російський регіон став "прифронтовим", поскаржився губернатор Олександр Дрозденко під час свого звіту в області.