"Втягивают страны в войну с Россией": Москва пригрозила ЕС из-за производства дронов для Украины

Москва пригрозила Европе "резкой эскалацией" и "непредсказуемыми последствиями" из-за увеличения поставок беспилотников в Украину.

Минобороны РФ заявляет, что, по его информации, 26 марта якобы руководство ряда европейских стран приняло решение увеличить производство и поставки БПЛА для нужд ВСУ с целью нанесения ударов по России. Об этом пишет российское агенство "ТАСС"

В своем сообщении Кремль заявляет о якобы расширении финансирования предприятий в Европе, включая украинские и совместные производства, выпускающие ударные дроны и комплектующие к ним.

"Вместо того, чтобы укреплять безопасность", европейские чиновники своими действиями втягивают эти страны в войну с Россией. Реализация сценариев терактов Украины против России с применением беспилотных летательных аппаратов европейского производства приводит к непредсказуемым последствиям", — говорится в заявлении.

Также в оборонном ведомстве Кремля опубликовали названия и адреса предприятий в Европе, где якобы производят дроны для ударов по территории РФ, а также иностранных компаний, занимающихся производством комплектующих.

"Комплектующие для украинских беспилотников производят предприятия в Германии, Турции, Израиле, Испании, Италии, Чехии", — заявляют в Минобороны России.

Также в Кремле намекнули на возможность нанесения российских ударов по местам производства беспилотников в Европе.

"Европейской общественности следует не только четко понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения "украинских" и "совместных" предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран", — угрожает российское Минобороны.

Взрывы в РФ: что известно

Напомним, что 7 апреля беспилотники снова атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 22 дрона. Но в соцсети появилось видео пожара в порту.

Издание Bloomberg только 5 апреля сообщало, что порт Усть-Луга на днях возобновил погрузку нефти после нескольких дней перебоев в работе. Дроны активно атакуют ключевой для экспорта порт Усть-Луга с 25 марта 2026 года.

После этого глава Ленинградской области жалуется на украинские дроны. За первые три месяца 2026 года в Ленинградской области якобы было сбито 243 украинских беспилотника. И теперь российский регион стал "прифронтовым", пожаловался губернатор Александр Дрозденко во время своего отчета в области.