"Наш регион стал прифронтовым": глава Ленинградской области жалуется на украинские дроны

За первые три месяца 2026 года в Ленинградской области якобы было сбито 243 украинских беспилотника.

И теперь российский регион стал "прифронтовым", пожаловался губернатор Александр Дрозденко во время своего отчета в области. Об этом пишет российское издание "Медуза".

"У нас самая длинная граница со странами недружественного блока НАТО. Наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым", — заявил он.

Чиновник взялся убеждать, что целями атак были не только портовые мощности, а также попытки "посеять панику и вызвать социальное напряжение" в РФ.

Также Дрозденко пришлось объяснять отключение интернета в регионе, которое очень раздражает россиян и существенно влияет на рейтинг доверия к Путину.

"Хочется сказать тем, кто спрашивает о стабильном интернете: "А что ты сделал для победы, чтобы появился стабильный интернет?" — набросился путинский чиновник на россиян.

Взрывы в РФ и отключение интернета: что известно

Напомним, что беспилотники активно атаковали Ленинградскую область в конце марта. Удары, среди прочего, пришлись по порту Усть-Луга — важному для российского экспорта нефти транспортному узлу. Власти России объясняют отключение мобильного интернета, в том числе во время атак дронов, "интересами безопасности".

В частности 7 апреля беспилотники снова атаковали Ленинградскую область. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили над регионом 22 дрона. Но в соцсети появилось видео пожара в порту.

Издание Bloomberg только 5 апреля сообщало, что порт Усть-Луга на днях возобновил погрузку нефти после нескольких дней перебоев в работе. Дроны активно атакуют ключевой для экспорта порт Усть-Луга с 25 марта 2026 года.

Поэтому в России власти начали смягчать ограничения доступа к интернету после волны недовольства среди населения и бизнеса, что сказалось даже на рейтингах кремлевского главы Владимир Путин. Опасения политических последствий накануне выборов заставили Кремль пересмотреть жесткую политику цифрового контроля. Общественная реакция на усиление интернет-ограничений в России, в частности в отношении мессенджера Telegram, заставляет Кремль переосмыслить свою инициативу, сообщает Bloomberg 14 апреля.