Кремль пересматривает ограничения интернета из-за снижения рейтинга Путина, — Bloomberg

В России власти начали смягчать ограничения доступа к интернету после волны недовольства среди населения и бизнеса, что сказалось даже на рейтингах кремлевского главы Владимир Путин. Опасения политических последствий накануне выборов заставили Кремль пересмотреть жесткую политику цифрового контроля.

Общественная реакция на усиление интернет-ограничений в России, в частности в отношении мессенджера Telegram, заставляет Кремль переосмыслить свою инициативу на фоне опасений, что эти репрессии вредят поддержке Владимира Путина, сообщает Bloomberg 14 апреля.

Настаивание российской ФСБ на усилении контроля побудило некоторых высокопоставленных чиновников предупредить о политических и экономических рисках, связанных с запретом доступа к Интернету. Это, вероятно, замедлит репрессии, позволив Telegram продолжать функционировать в России.

"Понятно, что ограничения интернета создают неудобства для многих граждан. Как только потребность в этих мерах исчезнет, обслуживание будет полностью восстановлено и нормализовано", — заявил журналистам спикер Кремля Дмитрий Песков во вторник, настаивая, что эти меры были необходимы из соображений безопасности и их поддерживает большинство россиян.

Российские власти начали неустанную кампанию против платформ социальных сетей, включая YouTube, Facebook, WhatsApp и Instagram, в рамках усилий по подавлению инакомыслия с момента приказа Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Совсем недавно они побудили россиян перейти на государственное "суперприложение" под названием Max, созданное по образцу китайского WeChat, в частности путем строгого ограничения доступа к Telegram.

Масштабные перебои с мобильным интернетом, продолжавшиеся неделями в Москве, также вызвали возмущение в марте, поскольку власти, похоже, испытывали дополнительные средства контроля над онлайн-инфраструктурой страны. Кремль оправдывал перебои мерами безопасности. Также были предприняты попытки ограничить использование россиянами VPN, которые помогают им обходить запреты на заблокированный контент.

Основатель Telegram Павел Дуров, в отношении которого в России расследуется дело после критики репрессий в социальных сетях, поощряет то, что он назвал "цифровым сопротивлением" внутри страны.

"Продолжайте в том же духе. Со своей стороны, мы будем продолжать совершенствовать децентрализованную технологию борьбы с цензурой Telegram", — написал он в Telegram.

Непонятно, насколько далеко чиновники в конечном итоге намерены зайти, чтобы ограничить доступ к Интернету в России. Но недовольство ежедневными неудобствами для людей, которые стали зависимыми от цифровых услуг, может способствовать снижению рейтинга Путина в обществе, поскольку россияне устали от проблем, связанных с войной.

По данным государственного социологического центра ВЦИОМ, доверие к Путину с января упало более чем на восемь процентных пунктов до 67,8%. На начало марта оно достигло самого низкого уровня с начала войны. Это проблема для Кремля, который пытается справиться с настроениями общественности в преддверии парламентских выборов в России, запланированных на сентябрь. И это подрывает официальные нарративы российских властей о том, что общественность остается единой вокруг Путина в войне с Украиной.

Напомним, что в России 6 апреля зафиксировали масштабный сбой интернета, из-за которого перестали работать десятки сервисов и сайтов. Пользователи сообщали о проблемах с банками, мобильными операторами, госсервисами, а также платформами Discord и Steam, где было невозможно войти в аккаунты.

Ранее мы также информировали, что Россия оказалась на предпоследнем месте в мировом рейтинге свободы интернета по оценке Cloudwards. Страна получила лишь 4 балла из 100, оказавшись рядом с Китаем, Ираном и Пакистаном, где также действуют жесткие ограничения доступа к онлайн-контенту.