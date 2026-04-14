Кремль переглядає обмеження інтернету через зниження рейтингу Путіна, — Bloomberg

У Росії влада почала пом’якшувати обмеження доступу до інтернету після хвилі невдоволення серед населення та бізнесу, що позначилося навіть на рейтингах кремлівського очільника Володимир Путін. Побоювання політичних наслідків напередодні виборів змусили Кремль переглянути жорстку політику цифрового контролю.

Громадська реакція на посилення інтернет-обмежень у Росії, зокрема щодо месенджера Telegram, змушує Кремль переосмислити свою ініціативу на тлі побоювань, що ці репресії шкодять підтримці Володимира Путіна, повідомляє Bloomberg 14 квітня.

Наполягання російської ФСБ на посиленні контролю спонукало деяких високопосадовців попередити про політичні та економічні ризики, пов'язані з забороною доступу до Інтернету. Це, ймовірно, уповільнить репресії, дозволивши Telegram продовжувати функціонувати в Росії.

"Зрозуміло, що обмеження інтернету створюють незручності для багатьох громадян. Як тільки потреба в цих заходах зникне, обслуговування буде повністю відновлено та нормалізовано", — заявив журналістам речник Кремля Дмитро Пєсков у вівторок, наполягаючи, що ці заходи були необхідні з міркувань безпеки та їх підтримує більшість росіян.

Російська влада розпочала невпинну кампанію проти платформ соціальних мереж, включаючи YouTube, Facebook, WhatsApp та Instagram, у рамках зусиль щодо придушення інакомислення з моменту наказу Путіна розпочати повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Зовсім недавно вони спонукали росіян перейти на державний "супердодаток" під назвою Max, створений за зразком китайського WeChat, зокрема шляхом суворого обмеження доступу до Telegram.

Масштабні перебої з мобільним інтернетом, що тривали тижнями у Москві, також викликали обурення в березні, оскільки влада, схоже, випробовувала додаткові засоби контролю над онлайн-інфраструктурою країни. Кремль виправдовував перебої заходами безпеки. Також було зроблено спроби обмежити використання росіянами VPN, які допомагають їм обходити заборони на заблокований контент.

Засновник Telegram Павло Дуров, щодо якого в Росії розслідується справа після критики репресій у соціальних мережах, заохочує те, що він назвав "цифровим опором" всередині країни.

"Продовжуйте в тому ж дусі. Зі свого боку, ми продовжуватимемо вдосконалювати децентралізовану технологію боротьби з цензурою Telegram", – написав він у Telegram.

Незрозуміло, наскільки далеко чиновники зрештою мають намір зайти, щоб обмежити доступ до Інтернету в Росії. Але невдоволення щоденними незручностями для людей, які стали залежними від цифрових послуг, може сприяти зниженню рейтингу Путіна в суспільстві, оскільки росіяни втомилися від негараздів, пов'язаних з війною.

За даними державного соціологічного центру ВЦИОМ, довіра до Путіна з січня впала більш ніж на вісім процентних пунктів до 67,8%. На початок березня вона досягла найнижчого рівня з початку війни. Це проблема для Кремля, який намагається впоратися з настроями громадськості напередодні парламентських виборів у Росії, запланованих на вересень. І це підриває офіційні наративи російської влади про те, що громадськість залишається єдиною навколо Путіна у війні з Україною.

Нагадаємо, що у Росії 6 квітня зафіксували масштабний збій інтернету, через який перестали працювати десятки сервісів і сайтів. Користувачі повідомляли про проблеми з банками, мобільними операторами, держсервісами, а також платформами Discord і Steam, де було неможливо увійти в акаунти.

Раніше ми також інформували, що Росія опинилася на передостанньому місці у світовому рейтингу свободи інтернету за оцінкою Cloudwards. Країна отримала лише 4 бали зі 100, опинившись поруч із Китаєм, Іраном і Пакистаном, де також діють жорсткі обмеження доступу до онлайн-контенту.