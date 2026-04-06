У Росії "зник" інтернет: не працюють десятки сайтів і сервісів

Сайти і додатки банків, операторів зв'язку, супутникових компаній та інших організацій у Росії перестали працювати ввечері 6 квітня. РосЗМІ повідомляють, що "відвалився рунет".

У Росії виникли перебої в роботі сервісів банків, операторів та інших компаній, повідомляють низка ЗМІ, зокрема "Медуза". Проблеми виникли в роботі "Ростелекома", Альфа-банку, "НТВ Плюс", "Триколор", "Мосенергозбуту" і навіть Держпослуг. Також перестали працювати Discord і Steam. Користувачів викидає з акаунтів, назад зайти не виходить.

У Росії "відвалився" рунет

За даними Downdetector.Su, жителі Росії також повідомляють про проблеми в роботі "Сбера", "Газпромбанка", Okko, "Мира танков".

З чим пов'язані проблеми, що виникли, поки що невідомо. Проблеми спостерігаються як з мобільним, так і з домашнім інтернетом. Відомо, що інтернет перестав працювати в Москві, Санкт-Петербурзі та Самарській області.

Попередньо все пов'язують зі збоєм у Ростелеком. Іронія в тому, що його голова Михайло Осеєвський нещодавно хвалився, що WhatsApp і Telegram "померли".

Нагадаємо, в ніч на 1 квітня росіяни почали масово скаржитися на збої в роботі як мобільного додатка соцмережі Telegram, так і Telegram Web. Перед цим у російських каналах скаржилися, що опівночі додаток може повністю припинити роботу на території РФ.

А 15 березня вся Москва опинилася без інтернету: жителям давали поради, як орієнтуватися за зірками. Також у російській столиці зросли продажі паперових карт і пейджерів.