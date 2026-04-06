В России "исчез" интернет: не работают десятки сайтов и сервисов

Сайты и приложения банков, операторов связи, спутниковых компаний и других организаций в России перестали работать вечером 6 апреля. РосСМИ сообщают, что "отвалился рунет".

В России возникли перебои в работе сервисов банков, операторов и других компаний, сообщают ряд СМИ, в том числе "Медуза". Проблемы возникли в работе "Ростелекома", Альфа-банка, "НТВ Плюс", "Триколор", "Мосэнергосбыта" и даже Госуслуг. Также перестали работать Discord и Steam. Пользователей выбрасывает из аккаунтов, обратно зайти не получается.

По данным Downdetector.Su, жители России также сообщают о проблемах в работе "Сбера", "Газпромбанка", Okko, "Мира танков".

С чем связаны возникшие проблемы, пока неизвестно. Проблемы наблюдаются как с мобильным, так и с домашним интернетом. Известно, что интернет перестал работать в Москве, Санкт-Петербурге и Самарской области.

Предварительно все связывают со сбоем у Ростелеком. Ирония в том, что его глава Михаил Осеевский недавно хвастался, что WhatsApp и Telegram "умерли".

Напомним, в ночь на 1 апреля россияне начали массово жаловаться на сбои в работе как мобильного приложения соцсети Telegram, так и Telegram Web. Перед этим в российских каналах жаловались, что в полночь приложение может полностью прекратить работу на территории РФ.

А 15 марта вся Москва оказалась без интернета: жителям давали советы, как ориентироваться по звездам. Также в российской столице выросли продажи бумажных карт и пейджеров.