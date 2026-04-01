Блокировки начались? Россияне массово жалуются на сбои в работе Telegram
В ночь на 1 апреля россияне начали массово жаловаться на сбои в работе как мобильного приложения соцсети Telegram, так и Telegram Web. Перед этим в российских каналах жаловались, что в полночь приложение может полностью прекратить работу на территории РФ.
Количество жалоб на работу Telegram в России начало резко расти после полуночи: во многих из них пользователи утверждают, что не могут вообще открыть приложение. Об этом пишут российские медиа.
По данным сервисов, наибольшее количество жалоб было зафиксировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Чаще всего проблемы возникали у пользователей, пользующихся устройствами на базе операционной системы Android.
Российское издание "ТАСС" пишет, что всего за первый час после полуночи поступило более 150 сообщений от пользователей о работе Telegram. За сутки 31 марта количество жалоб достигло 949.
Кроме невозможности входа в приложение и отправки сообщений, от россиян поступают жалобы на то, что они не могут получить уведомления или загрузить медиафайлы.
Накануне российские каналы писали, что блокировка мессенджера на территории РФ может произойти уже 1 апреля. Отмечалось, что Роскомнадзор намерен заблокировать Telegram по аналогии социальных сетей Instagram и Facebook.
У россиян перестала работать оплата Apple ID с мобильных счетов
Кроме проблем с работой Telegram, в ночь на 1 апреля СМИ сообщили, что у жителей РФ перестала работать функция оплаты Apple ID (учетной записи Apple) через счета мобильных операторов россиян.
"Ваша учетная запись временно недоступна. Повторите попытку позже", — такое оповещение получают россияне, пытаясь осуществить оплату.
Сообщается, что якобы такая функция стала недоступной у всех крупных мобильных операторов, действующих на территории РФ. Накануне российские СМИ писали, что такая блокировка может произойти в рамках борьбы с использованием VPN.
Напомним, 16 марта в InformNapalm сообщили, что Генштаб ВС РФ запретил использование Telegram и переводит военных на "Черепаху" и "Репей".
