Генштаб ВС РФ запретил Telegram и переводит военных на "Черепаху" и "Репей", — InformNapalm

Генеральный штаб Вооруженных Сил России, пытаясь усилить контроль над коммуникациями военных, запрещает использование мессенджера Telegram для служебных целей. Военным приказано перейти на закрытые системы связи, которые входят в специализированные военные комплексы.

В ходе мероприятий CYBINT в распоряжении международного разведывательного сообщества InformNapalm оказался фрагмент внутреннего документа российских военных. В нем содержатся ссылки на предыдущие указания начальника Главного управления связи ВС РФ — заместителя начальника Генштаба, сообщает InformNapalm 16 марта.

Документ свидетельствует об очередной попытке российского командования усилить контроль над системами коммуникации военных подразделений, действующих в зоне так называемой "СВО". Командирам подразделений поручено полностью исключить использование мессенджера Telegram и других открытых каналов связи для передачи приказов, служебных переговоров, доведения целеуказаний и любого обмена служебной информацией.

Командирам подразделений скомандувано окончательно исключить пользование Telegram для передачи приказов, служебных переговоров и обмена служебной информацией. В документе отмечается, что такие ограничения вводятся для противодействия техническим средствам разведки. Российское командование обосновывает эти меры перекрытием каналов утечки информации. Оно считает, что украинские разведывательные структуры якобы имеют возможность контролировать открытые цифровые каналы связи, в частности Telegram.

Вместо открытых платформ военным приказано использовать специализированные военные системы связи. Среди них -- "КТС Связь", "Черепаха", "Гроза", "Репей" и "Мишутка". Кроме того, предусмотрено использование сертифицированного российского мессенджера "Постлинк". Даже передача несекретной служебной информации разрешается только через эти системы.

Также российским военным запрещено использовать SIM-карты украинских мобильных операторов, пользоваться смартфонами во время выполнения служебных обязанностей, а также применять мобильные средства связи иностранного производства, которые передают информацию по беспроводным каналам.

Обращает на себя внимание то, что такие инструкции распространялись не через Telegram, а через другие защищенные каналы связи. Это свидетельствует о том, что российское командование осознает масштаб использования открытых мессенджеров в войсках. Для многих подразделений РФ Telegram фактически стал основным инструментом быстрых полевых коммуникаций. Поэтому полный запрет использования этой платформы может привести к нарушению привычных каналов оперативной связи.

Напомним, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает деанонимизацию владельцев Telegram-каналов. Документ предлагает ввести правила для платформы и обязать официального представителя в Украине. Также законопроект предусматривает создание механизмов усиления ответственности за нарушение информационного законодательства.

Ранее мы также информировали, что в Украине прозвучали предложения ограничить работу Telegram и даже других социальных сетей. В частности, народный депутат Никита Потураев заявлял, что из-за рисков распространения опасного контента могут рассматриваться варианты ограничения работы соцсетей. Это касается не только Telegram, но и других платформ.