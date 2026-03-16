Генштаб ЗС РФ заборонив Telegram і переводить військових на "Черепаху" і "Репей", — InformNapalm

Генеральний штаб Збройних Сил Росії, намагаючись посилити контроль над комунікаціями військових, забороняє використання месенджера Telegram для службових цілей. Військовим наказано перейти на закриті системи зв’язку, які входять до спеціалізованих військових комплексів.

Під час заходів CYBINT у розпорядженні міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm опинився фрагмент внутрішнього документа російських військових. У ньому містяться посилання на попередні вказівки начальника Головного управління зв’язку ЗС РФ — заступника начальника Генштабу, повідомляє InformNapalm 16 березня.

Документ свідчить про чергову спробу російського командування посилити контроль над системами комунікації військових підрозділів, які діють у зоні так званої "СВО". Командирам підрозділів доручено повністю виключити використання месенджера Telegram та інших відкритих каналів зв’язку для передачі наказів, службових переговорів, доведення цілевказання і будь-якого обміну службовою інформацією.

Командирам підрозділів скомандувано остаточно виключити користування Telegram для передачі наказів, службових переговорів та обміну службовою інформацією. У документі зазначається, що такі обмеження запроваджуються для протидії технічним засобам розвідки. Російське командування обґрунтовує ці заходи перекриттям каналів витоку інформації. Воно вважає, що українські розвідувальні структури нібито мають можливість контролювати відкриті цифрові канали зв’язку, зокрема Telegram.

Замість відкритих платформ військовим наказано використовувати спеціалізовані військові системи зв’язку. Серед них — "КТС Связь", "Черепаха", "Гроза", "Репей" та "Мишутка". Крім того, передбачено використання сертифікованого російського месенджера "Постлинк". Навіть передавання несекретної службової інформації дозволяється лише через ці системи.

Також російським військовим заборонено використовувати SIM-карти українських мобільних операторів, користуватися смартфонами під час виконання службових обов’язків, а також застосовувати мобільні засоби зв’язку іноземного виробництва, які передають інформацію бездротовими каналами.

Звертає на себе увагу те, що такі інструкції поширювалися не через Telegram, а через інші захищені канали зв’язку. Це свідчить про те, що російське командування усвідомлює масштаб використання відкритих месенджерів у військах. Для багатьох підрозділів РФ Telegram фактично став основним інструментом швидких польових комунікацій. Тому повна заборона використання цієї платформи може призвести до порушення звичних каналів оперативного зв’язку.

Нагадаємо, що у Верховній Раді зареєстровано законопроєк, який передбачає деанонімізацію власників Telegram-каналів. Документ пропонує запровадити правила для платформи та зобов’язати офіційного представника в Україні. Також законопроєкт передбачає створення механізмів посилення відповідальності за порушення інформаційного законодавства.

Раніше ми також інформували, що в Україні пролунали пропозиції обмежити роботу Telegram і навіть інших соціальних мереж. Зокрема, народний депутат Микита Потураєв заявляв, що через ризики поширення небезпечного контенту можуть розглядатися варіанти обмеження роботи соцмереж. Це стосується не лише Telegram, а й інших платформ.