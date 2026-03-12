"Абсолютне зло": у "Слузі народу" запропонували заблокувати не тільки Telegram, а всі соцмережі

В Україні треба серйозно розглянути блокування Telegram і не тільки. На думку нардепа Микити Потураєва, можна розглянути блокування всіх соцмереж.

Потураєв очолює Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, а також є депутатом фракції "Слуга народу". Ідею про блокування соцмереж він висловив на медійному форумі, організованому "Українським медіацентром" і "Детектор Медіа", повідомляє Telegraf.

Потураєв розповів про небезпечний вплив соцмереж, із яким можна боротися, можливо, навіть дуже жорстокими методами.

"Я вважаю всі соцмережі… Всі, не тільки Тєлєжку — я вважаю їх всіх абсолютним злом. І я б їх всіх, взагалі, напалмом…", — сказав Потураєв.

Рада поки не розглядатиме законопроєкт про деанонімізацію Telegram-каналів

Потураєв також прокоментував законопроєкт про обов'язкову деанонімізацію власників Telegram-каналів. 11 березня нардепка Ірина Геращенко повідомила, що погоджувальна рада підтримала вимогу фракції "Європейська Солідарність" внести документ до порядку денного вже 12 березня.

Відео дня

У коментарі "Детектору медіа" Потураєв розповів, що наразі законопроєкт не змогли внести у порядок денний з двох причин.

"Той, що авторства Миколи Княжицького, не має висновку комітету, а той, що мій, взагалі не зареєстрований. Я не міг у законний спосіб скликати комітет ні на вчора, ні на сьогодні — бо це було б прямим порушенням норм закону про прозорість роботи комітетів. Про що я і повідомив вчора Погоджувальну раду, і вони відмовились від цієї ідеї", — пояснив нардеп.

Наступного тижня буде проведено робочу нараду комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, де буде ухвалене рішення — чи буде винесено законопроєкт за поданням Миколи Княжицького, а потім до нього вноситимуться правки, або навпаки.

"Або ми в принципі поки відкладемо це питання, бо взагалі-то у обох наявних варіантів текстів є проблеми з відповідністю до норм європейського законодавства", — зауважив депутат.

Раніше заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук зазначила, що Telegram та подібні платформи ворог використовував для вербування терористів і координації атак, і у разі необхідності їх слід обмежити для захисту людей та національної безпеки.

Також Фокус писав, що, на думку народного депутата фракції "Голос" Ярослава Юрчишина, Україна цілком може створити альтернативу Telegram на випадок блокування месенджера.