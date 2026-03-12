"Абсолютное зло": в "Слуге народа" предложили заблокировать не только Telegram, а все соцсети

В Украине надо серьезно рассмотреть блокировку Telegram и не только. По мнению нардепа Никиты Потураева, можно рассмотреть блокировку всех соцсетей.

Потураев возглавляет Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики, а также является депутатом фракции "Слуга народа". Идею о блокировке соцсетей он высказал на медийном форуме, организованном "Украинским медиацентром" и "Детектор Медиа", сообщает Telegraf.

Потураев рассказал об опасном влиянии соцсетей, с которым можно бороться, возможно, даже очень жестокими методами.

"Я считаю все соцсети... Все, не только Тележку — я считаю их всех абсолютным злом. И я бы их всех, вообще, напалмом...", — сказал Потураев.

Рада пока не будет рассматривать законопроект о деанонимизации Telegram-каналов

Потураев также прокомментировал законопроект об обязательной деанонимизации владельцев Telegram-каналов. 11 марта нардеп Ирина Геращенко сообщила, что согласительный совет поддержал требование фракции "Европейская Солидарность" внести документ в повестку дня уже 12 марта.

В комментарии "Детектору медиа" Потураев рассказал, что сейчас законопроект не смогли внести в повестку дня по двум причинам.

"Тот, что авторства Николая Княжицкого, не имеет заключения комитета, а тот, что мой, вообще не зарегистрирован. Я не мог законным образом созвать комитет ни на вчера, ни на сегодня — потому что это было бы прямым нарушением норм закона о прозрачности работы комитетов. О чем я и сообщил вчера Согласительный совет, и они отказались от этой идеи", — пояснил нардеп.

На следующей неделе будет проведено рабочее совещание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, где будет принято решение — будет ли вынесен законопроект по представлению Николая Княжицкого, а затем в него будут вноситься правки, или наоборот.

"Или мы в принципе пока отложим этот вопрос, потому что вообще-то у обоих имеющихся вариантов текстов есть проблемы с соответствием с нормами европейского законодательства", — отметил депутат.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук отметила, что Telegram и подобные платформы враг использовал для вербовки террористов и координации атак, и в случае необходимости их следует ограничить для защиты людей и национальной безопасности.

Также Фокус писал, что, по мнению народного депутата фракции "Голос" Ярослава Юрчишина, Украина вполне может создать альтернативу Telegram на случай блокировки мессенджера.