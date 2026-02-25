Замена Telegram: в Раде предложили создать свой мессенджер на базе "Дія"

Народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что Украина вполне может создать альтернативу Telegram на случай блокировки мессенджера. По его мнению, государственный мессенджер будет безопасным для коммуникации.

Юрчишин предлагает создать свой мессенджер на базе приложения "Дія". Об этом он сказал в интервью изданию "УНИАН".

"Страна, которая сделала "Дію", которую сейчас используют как образец по всему миру, явно может сделать безопасный мессенджер для коммуникации с в бизнесе. При том, что для бизнеса незащищенность частных данных в Telegram несет огромный риск, потому что пересылать документы в этой сети — это подвергать себя опасности, в частности, мошенничества", — заявил Юрчишин.

Он считает, что Telegram является наиболее опасным мессенджером, где чаще всего ломают аккаунты. В качестве аргумента он приводит в пример бизнес, который работает в оборонном секторе, и не использует Telegram с точки зрения безопасности, выбирая западные аналоги, такие как Signal или Threema.

Опрос Поддерживаете ли вы блокировку Telegram в Украине после теракта во Львове? Опрос открыт до Да Нет Мне все равно Голосувати

По его словам, государство вполне может предложить сеть для коммуникации на базе "Дії". Однако он сомневается, что общество и бизнес поверят этой сети и будут готовы ею пользоваться.

"Поэтому технически государство способно создать собственную сеть, но важно, чтобы ей доверяли. И если будет личный пример государства, в первую очередь, персонально руководства государства, очень вероятно, что бизнес со временем будет доверять такому продукту", — сказал Юрчишин.

Как крупные новостные каналы перейдут в другие мессенджеры

Журналисты спросили о том, что в Telegram остается немало новостных каналов с многотысячной аудиторией, поэтому они будут иметь проблемы с переходом к другим мессенджерам.

В то же время Юрчишин утверждает, что каналы в WhatsApp также достаточно удобны, а адаптироваться к этому — вопрос привычки.

"Для всего есть альтернатива. И в данном случае говорить, что, Telegram является незаменимым нельзя, он удобен и привычен, но вопрос удобства и привычности нивелируется вопросом безопасности. Если, конечно, осознать, а не пытаться натянуть сову на глобус и говорить, что в российской сети опасности не существует", — сказал Юрчишин.

По его мнению верифицированные медиа с большой аудиторией могут компенсировать информацию из Telegram, активно ведя западные платформы как YouTube и WhatsApp.

Напомним, 22 февраля Ирина Верещук предложила ограничить Telegram в Украине.

Позже Верещук сообщила, что Верховная Рада Украины готова принять закон об ограничении использования Telegram пользователями внутри государства, ведь над этим вопросом уже давно работают.

В то же время военный аналитик Иван Ступак уверен, что блокировка Telegram не поможет с ситуацией с безопасностью.