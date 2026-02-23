Блокировка Telegram в Украине: военный аналитик объяснил, почему это не имеет смысла (видео)

Накануне заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что необходимо задуматься об ограничении Telegram и других мессенджеров, поскольку через них российские спецслужбы вербуют украинцев для совершения терактов.

Причиной для такого заявления послужил теракт во Львове 22 февраля, в результате которого погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, а еще 25 человек получили ранения. Однако экс-сотрудник СБУ, военный аналитик Иван Ступак уверен, что блокировка Telegram не поможет. Об этом он сказал в эфире канала "Киев 24".

"Госпожа Верещук может с таким же успехом поехать в Северную Корею или в Российскую Федерацию, где все блокируется. Это не панацея. Мы же не можем себе это позволить", — отметил он.

По его словам, заблокировать Telegram — не проблема. Россияне тут же переместятся в WhatsApp, на сайты знакомств или будут использовать банковские приложения.

"Давайте всех блокировать. Ну это вообще не выход", — уверен Ступак, объясняя свое несогласие с позицией Верщук.

Кого чаще всего вербуют спецслужбы РФ

Он также перечисли категории тех, кого чаще всего вербуют представители российских спецслужб.

"Первое – это люди с определенной зависимостью. Это наркозависимые, для которых деньги сейчас на сейчас являются жизненной необходимостью, и они готовы на что угодно, лишь бы получить деньги и купить дозу", — объяснил гость эфира.

Вторая категория — люди с игровой зависимостью:

"Люди зависимы, от этого очень трудно оторваться, деньги так же нужны, лудомания. Есть предложение, человек выполняет определенное задание, получает деньги и продолжает дальше играть".

Среди других групп риска — обиженные (на родственников, начальство и тому подобное), готовые всем мстить, несовершеннолетние, особенно во время каникул, которые много времени проводят один на один с гаджетами и начинают искать приключения, граждане, настроенные против Украины. Последних – небольшой процент, но россияне ищут их.

"И, конечно, остается небольшой процент людей, которых запугивают. Им пишут, что мы с НАБУ, ФБР, ЦРУ наркоконтроль, срочно нам помоги, или мы тебе что-то сделаем", — констатирует бывший силовик.

Он призвал блокировать сообщения, в которых есть ссылка на правоохранительные органы.

"Если силовики вами интересуются, поверьте, они вас найдут, направят официальные письма, запросы или личное приедут. Поэтому на такие электронные письма не обращайте внимание", — подчеркнул Ступак.

Накануне Ирина Верещук заявила, что теракт во Львове — очередное напоминание подумать о функционировании Telegram и других анонимных платформ в нашем информационном пространстве во время войны.

"Если для защиты жизней наших людей и для защиты национальной безопасности мы должны ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать".

Инициативу уже раскритиковали в сети, призвав бороться не с мессенджерами, а с предателями.

Напомним, после теракта во Львове в школах вводят усиленный пропускной режим.

Также сообщалось, что женщина, которая подозревается в организации террористического акта во Львове, была завербована через Telegram.