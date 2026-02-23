Блокування Telegram в Україні: військовий аналітик пояснив, чому це не має сенсу (відео)

Напередодні заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що необхідно замислитися про обмеження Telegram та інших месенджерів, оскільки через них російські спецслужби вербують українців для здійснення терактів.

Причиною для такої заяви став теракт у Львові 22 лютого, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, а ще 25 осіб дістали поранення. Однак екс-співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак упевнений, що блокування Telegram не допоможе. Про це він сказав в ефірі каналу "Київ 24".

"Пані Верещук може з таким самим успіхом поїхати в Північну Корею або в Російську Федерацію, де все блокується. Це не панацея. Ми ж не можемо собі це дозволити", — зазначив він.

За його словами, заблокувати Telegram — не проблема. Росіяни одразу ж перемістяться у WhatsApp, на сайти знайомств або використовуватимуть банківські додатки.

Відео дня

"Давайте всіх блокувати. Ну це взагалі не вихід", — упевнений Ступак, пояснюючи свою незгоду з позицією Верщук.

Кого найчастіше вербують спецслужби РФ

Він також перерахував категорії тих, кого найчастіше вербують представники російських спецслужб.

"Перше — це люди з певною залежністю. Це наркозалежні, для яких гроші зараз на зараз є життєвою необхідністю, і вони готові на будь-що, аби отримати гроші і купити дозу", — пояснив гість ефіру.

Друга категорія — люди з ігровою залежністю:

"Люди залежні, від цього дуже важко відірватися, гроші так само потрібні, лудоманія. Є пропозиція, людина виконує певне завдання, отримує гроші і продовжує далі грати".

Серед інших груп ризику — ображені (на родичів, начальство тощо), готові всім мститися, неповнолітні, особливо під час канікул, які багато часу проводять сам-на-сам із ґаджетами і починають шукати пригоди, громадяни, налаштовані проти України. Останніх — невеликий відсоток, але росіяни шукають їх.

"І, звичайно, залишається невеликий відсоток людей, яких залякують. Їм пишуть, що ми з НАБУ, ФБР, ЦРУ наркоконтроль, терміново нам допоможи, або ми тобі щось зробимо", — констатує колишній силовик.

Він закликав блокувати повідомлення, у яких є посилання на правоохоронні органи.

"Якщо силовики вами цікавляться, повірте, вони вас знайдуть, надішлють офіційні листи, запити або особисто приїдуть. Тому на такі електронні листи не звертайте увагу", — наголосив Ступак.

Напередодні Ірина Верещук заявила, що теракт у Львові — чергове нагадування подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни.

"Якщо для захисту життів наших людей і для захисту національної безпеки ми повинні обмежити можливості цих платформ, значить, ми повинні це зробити".

Ініціативу вже розкритикували в мережі, закликавши боротися не з месенджерами, а зі зрадниками.

Нагадаємо, після теракту у Львові в школах вводять посилений пропускний режим.

Також повідомлялося, що жінка, яку підозрюють в організації терористичного акту у Львові, була завербована через Telegram.