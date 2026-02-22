"Для захисту": Верещук пропонує обмежити Telegram в Україні

Теракт у Львові 22 лютого, внаслідок якого загинула 23-річна поліцейська і поранено 25 осіб, знову порушив питання про функціонування популярних месенджерів в Україні під час війни.

Зокрема, йдеться про Telegram, який ворог використовує для вербування терористів, координації їхньої діяльності та вчинення терактів, а також інші анонімні месенджери, написала у Facebook заступниця керівника Офісу президента України Ірина Верещук.

"Це чергове нагадування подумати про функціонування Telegram та інших анонімних платформ у нашому інформаційному просторі під час війни. Якщо для захисту життів наших людей і для захисту національної безпеки ми повинні обмежити можливості цих платформ, значить, ми повинні це зробити", — йдеться в публікації.

Наразі відомо, що 33-річна підозрювана у скоєнні теракту, мешканка Костополя Рівненської області, яка з вересня минулого року мешкала у Львові і виготовила саморобні вибухові вироби за інструкціями російських спецслужб, контактувала з ними через Telegram. Через нього ж її раніше було завербовано.

Відео дня

Жінка поклала СВУ в сміттєві урни біля магазину на вул. Данилишина, 20. Момент закладання вибухівки потрапив на відео.

Поліцейські приїхали на виклик про нібито пограбування магазину, і в цей момент спрацював перший пристрій. Унаслідок вибуху загинула патрульна Вікторія Шпилька. Дівчина тільки минулого року вийшла заміж за свого колегу. Їй було 23 роки.

Коли до місця події поспішили інші поліцейські, прогримів другий вибух, який зафіксували камери відеоспостереження.

За словами мера Львова Андрія Садового, зараз у лікарнях перебувають 12 поранених, з яких двоє — у важкому стані.

Усі потерпілі, крім одного, — поліцейські. На думку екс-співробітника СБУ Івана Ступака, метою теракту були саме правоохоронці. Зі свого боку президент Володимир Зеленський не виключає нових терактів.

Нагадаємо, раніше обмежувати Telegram почали в Росії. Повністю заблокувати месенджер там планують уже з 1 квітня.