Теракт у Львові: Садовий спростував фейки щодо трагедії

Унаслідок теракту у Львові загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька і 25 осіб постраждали.

Наразі в лікарнях міста перебувають 12 осіб, які дістали поранення внаслідок вибухів на вулиці Данилишина, 20, двоє з них — у дуже важкому стані, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

Він також спростував інформацію, яку раніше поширювали в пабліках і коментарях, про те, що це були "бізнес-розбірки", у яких постраждали не тільки правоохоронці.

"Хочу озвучити два факти, щоб закрити роти всім ботам і зупинити будь-які роздуми в цьому напрямку. Перший. Усі постраждалі — службовці, які прибули за викликом. Крім одного підлітка, який живе поруч. Друге. Це не "бізнес-розбірки". Це ворожа спецоперація, мета якої — вбити якомога більше правоохоронців", — написав чиновник.

Він звернувся до СБУ з проханням врахувати думки всіх коментаторів, оскільки, за винятком ботів, там "чимало цікавих акаунтів".

Садовий висловив співчуття рідним і близьким загиблої поліцейської Вікторії Шпильки.

"Громада Львова сумує разом із вами", — наголосив мер.

Теракт у Львові: що відомо

Після опівночі 22 лютого у Львові прогримів сильний вибух, а за кілька хвилин ще один. Повітряної тривоги в місті при цьому оголошено не було.

Правоохоронцям близько 00:30 години надійшов виклик про спробу проникнення в магазин, розташований на вулиці Данилишина, 20. Коли прибув перший екіпаж патрульної поліції, пролунав вибух. Через кілька хвилин, коли вже на місці опинився другий екіпаж поліцейських, прогримів другий вибух.

Після цього на місце інциденту викликали карети швидкої допомоги та слідчо-оперативну групу.

Унаслідок вибуху загинула 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька, а ще 25 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Через 10 годин правоохоронці затримали 33-річну громадянку України з Рівненської області, яка підозрюється у виготовленні вибухівки. Камери відеоспостереження зафіксували момент закладання саморобного вибухового пристрою.

Пізніше в мережі з'явилися і моменти двох вибухів.

У поліції підозрювана розповіла, що за скоєне їй обіцяли 60 тисяч гривень. Вона діяла за вказівкою російських спецслужб.

Мешканці Костополя Рівненської області вже повідомлено про підозру у скоєнні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю.

"Підозра ґрунтується на об'єктивних доказах, що вказують на вчинення затриманою теракту, який забрав життя 23-річної поліцейської та призвів до поранення ще понад 20 осіб", — зазначив начальник відділу нагляду за дотриманням законів регіональним органом безпеки Назар Марков.

Наразі розслідування у справі триває.