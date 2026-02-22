Теракт во Львове: Садовый опроверг фейки относительно трагедии

В результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька и 25 человек пострадали.

На данный момент в больницах города находятся 12 человек, получивших ранения в результате взрывов на улице Данилишина, 20, двое из них — в очень тяжелом состоянии, сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

Он также опроверг информацию, которая ранее распространялась в пабликах и комментариях, о том, что это были "бизнес-разборки", в которых пострадали не только правоохранители.

"Хочу озвучить два факта, чтобы закрыть рты всем ботам и остановить любые размышления в этом направлении. Первый. Все пострадавшие — служащие, прибывшие по вызову. Кроме одного подростка, живущего рядом. Второе. Это не "бизнес-разборки". Это враждебная спецоперация, цель которой – убить как можно больше правоохранителей", — написал чиновник.

Он обратился к СБУ с просьбой учесть мнения всех комментаторов, поскольку, за исключением ботов, там "немало интересных аккаунтов".

Садовый выразил соболезнования родным и близким погибшей полицейской Виктории Шпильки.

"Общество Львова скорбит вместе с вами", — подчеркнул мэр.

Теракт во Львове: что известно

После полуночи 22 февраля во Львове прогремел сильный взрыв, а через несколько минут еще один. Воздушной тревоги в городе при этом объявлено не было.

Правоохранителям около 00:30 часов поступил вызов о попытке проникновения в магазин, расположенный на улице Данилишина, 20. Когда прибыл первый экипаж патрульной полиции, раздался взрыв. Через несколько минут, когда уже на месте оказался второй экипаж полицейских, прогремел второй взрыв.

После этого на место инцидента вызвали кареты скорой помощи и следственно-оперативную группу.

В результате взрыва погибла 23-летняя полицейская Виктория Шпилька, а еще 25 человек получили ранения разной степени тяжести.

Спустя 10 часов правоохранители задержали 33-летнюю гражданку Украины из Ровенской области, которая подозревается в изготовлении взрывчатки. Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент закладки самодельного взрывного устройства.

Позже в сети появились и моменты двух взрывов.

В полиции подозреваемая рассказала, что за содеянное ей обещали 60 тысяч гривен. Она действовала по указке российских спецслужб.

Жительнице Костополя Ровненской области уже сообщено о подозрении в совершении террористического акта, приведшего к гибели человека, а также в незаконном обращении с оружием.

"Подозрение основывается на объективных доказательствах, указывающих на совершение задержанной теракта, унесшего жизни 23-летней полицейской и приведшего к ранению еще более 20 человек", — отметил начальник отдела надзора за соблюдением законов региональным органом безопасности Назар Марков.

Сейчас расследование по делу продолжается.