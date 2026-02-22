"Это был теракт": во Львове в результате взрывов много пострадавших, — Садовый (видео)

Взрывы, которые после полуночи 22 февраля прогремели во Львове, случились в результате теракта. Известно о многих пострадавших из-за инцидента.

По меньшей мере 14 человек, которые получили ранения в результате взрывов, госпитализированы, и еще по меньшей мере один человек — погиб. Об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый.

"Львов. Это был теракт. Сейчас 14 пострадавших госпитализированы", — говорится в сообщении.

По информации городского головы, пострадавшие сейчас получают всю необходимую помощь от медиков. Оперативные службы продолжают работать на местах.

Впоследствии Садовый сообщил, что в результате теракта во Львове, предварительно, погибла полицейская.

Местный депутат Игорь Зинкевич написал в своем Telegram-канале, что взрывы во Львове в ночь на 22 февраля правоохранители рассматривают как теракт. Он также подтвердил информацию мэра о по меньшей мере 14 пострадавших, которых госпитализировали.

Зинкевич напомнил, что нельзя приближаться и касаться неизвестных подозрительных предметов, если заметить их на улице.

В сети также сообщают, что в результате взрывов во Львове повреждены фасады близлежащих домов. Другие последствия устанавливаются.

Взрывы во Львове — что известно

Взрывы во Львове прогремели после полуночи, около 00:40 часов. Сначала был слышен один взрыв, через несколько минут очевидцы сообщили о втором взрыве и сиренах автомобилей скорой помощи, которые звучали во Львове.

Депутат Игорь Зинкевич сообщал, что взрывы прогремели в центре Львова, на улице Госпитальной, возле ТЦ "Магнус". На место прибыли правоохранители, а на дороге лежало тело человека. Также был слышен запах дыма и крики людей на месте инцидента.

Впоследствии в Национальной полиции прокомментировали взрывы во Львове. По данным полицейских, в результате инцидента в городе есть погибшие и раненые правоохранители. Сами взрывы прогремели уже после того, как полиция прибыла на вызов.

Напомним, 18 февраля в ТЦК Коломыи прогремел взрыв: камера зафиксировала момент теракта.

Также 16 февраля в Одессе прогремел взрыв в автомобиле: полиция заявила о теракте.