"Це був теракт": у Львові внаслідок вибухів багато постраждалих, — Садовий (відео)

Вибухи, які після опівночі 22 лютого пролунали у Львові, трапилися внаслідок теракту. Відомо про багатьох постраждалих через інцидент.

Щонайменше 14 людей, які зазнали поранень внаслідок вибухів, госпіталізовано. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Львів. Це був теракт. Наразі 14 постраждалих госпіталізовано", — йдеться у повідомленні.

За інформацією міського голови, постраждалі наразі отримують всю необхідну допомогу від медиків. Оперативні служби продовжують працювати на місцях.

Згодом Садовий повідомив, що внаслідок теракту у Львові, попередньо, загинула поліціянтка.

Місцевий депутат Ігор Зінкевич написав у своєму Telegram-каналі, що вибухи у Львові у ніч на 22 лютого правоохоронці розглядають як теракт. Він також підтвердив інформацію мера про щонайменше 14 постраждалих, яких госпіталізували.

Зінкевич нагадав, що не можна наближатися та торкатися невідомих підозрілих предметів, якщо помітити їх на вулиці.

Вибухи у Львові — що відомо

Вибухи у Львові пролунали після опівночі, близько 00:40 години. Спершу було чутно один вибух, через кілька хвилин очевидці повідомили про другий вибух та сирени автомобілів швидкої допомоги, що лунали у Львові.

Депутат Ігор Зінкевич повідомляв, що вибухи пролунали у центрі Львова, на вулиці Шпитальній, біля ТЦ "Магнус". На місце прибули правоохоронці, а на дорозі лежало тіло людини. Також було чутно запах диму та крики людей на місці інциденту.

Згодом у Національній поліції прокоментували вибухи у Львові. За даними поліціянтів, внаслідок інциденту у місті є загиблі та поранені правоохоронці. Самі вибухи пролунали вже після того, як поліція прибула на виклик.

