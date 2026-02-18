Вибух у ТЦК Коломиї: камера зафіксувала момент теракту (відео)

Кадри вибуху в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Коломиї Івано-Франківської області потрапили на відеокамеру.

Момент потужного вибуху, внаслідок якого вилетіли всі шибки в приміщенні, опублікували місцеві Telegram-канали.

У СБУ Івано-Франківської області вибух уже кваліфікували як теракт, триває розслідування.

За попередніми даними, потерпілих немає.

Як повідомили в прокуратурі Івано-Франківської області, вибух прогримів у будівлі Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки о 01:15. Унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах. Постраждалих немає.

За цим фактом зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 КК — терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори спільно з СБУ та Нацполіцією з'ясовують усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та можливих осіб, причетних до його вчинення.

