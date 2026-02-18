У Коломиї в ТЦК прогримів потужний вибух: слідство не виключає теракт, подробиці

У ніч на 18 лютого, приблизно близько 01:00 у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки в Коломиї Івано-Франківської області стався вибух.

Вибух був усередині приміщення, повідомляє видання Galka з посиланням на інформовані джерела. За попередньою інформацією, потерпілих немає. Наразі правоохоронці з'ясовують причину інциденту.

У поліції Іван-Франківської області жодної інформації у зв'язку з вибухом поки що не оприлюднили.

За даними ресурсу "ПІК", після вибуху територію оперативно оточили, на місці працювали вибухотехніки та правоохоронці.

Коломийський РТЦК і СП теж поки що не коментував того, що сталося.

Зі свого боку пресофіцерка Івано-Франківського обласного ТЦК і СП Наталія Коцкович у коментарі "Суспільному" підтвердила вибух у приміщенні ТЦК у Коломиї.

Відео дня

За її словами, внаслідок вибуху ніхто не травмувався. На місці працюють слідчі та вибухотехніки.

Як повідомили "РБК-Україна джерела" в СБУ в Івано-Франківській області, вибух у ТЦК Коломиї розслідують як теракт за статтею 258 Кримінального кодексу України.

"За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні о 1:15. Унаслідок події постраждалих немає, пошкоджено будівлю ТЦК", — ідеться в публікації.

Нагадаємо, 21 листопада 2025 року в одному з РТЦК і СП в Одесі стався вибух. Унаслідок інциденту одна людина загинула і ще одна дістала поранення.

Ще на початку минулого року в Україні почастішали випадки вибухів у ТЦК, організованих російськими спецслужбами. Начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що таким чином росіяни намагаються зірвати процеси мобілізації в Україні.