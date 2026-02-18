В Коломые в ТЦК прогремел мощный взрыв: следствие не исключает теракт, подробности

В ночь на 18 февраля, примерно около 01:00 в территориальном центре комплектования и социальной поддержки в Коломые Ивано-Франковской области произошел взрыв.

Взрыв был внутри помещения, сообщает издание Galka со ссылкой на информированные источники. По предварительной информации, потерпевших нет. Сейчас правоохранители выясняют причину инцидента.

В полиции Иван-Франковской области никакой информации в связи со взрывом пока что не обнародовали.

По данным ресурса "ПИК", после взрыва территорию оперативно окружили, на месте работали взрывотехники и правоохранители.

Коломыйский РТЦК и СП тоже пока не комментировал случившееся.

В свою очередь пресс-офицер Ивано-Франковского областного ТЦК и СП Наталья Коцкович в комментарии "Суспільне" подтвердила взрыв в помещении ТЦК в Коломые.

По ее словам, в результате взрыва никто не травмировался. На месте работают следователи и взрывотехники.

Как сообщили "РБК-Украина источники" в СБУ в Ивано-Франковской области, взрыв в ТЦК Коломыи расследуют как теракт по статье 258 Уголовного кодекса Украины.

"По предварительным данным следствия, взрыв произошел сегодня в 1:15. В результате происшествия пострадавших нет, повреждено здание ТЦК", – говорится в публикации.

Напомним, 21 ноября 2025 года в одном из РТЦК и СП в Одессе произошел взрыв. В результате инцидента один человек погиб и еще один получил ранения.

Еще в начале прошлого года в Украине участились случаи взрывов в ТЦК, организованных российскими спецслужбами. Начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что таким образом россияне пытаются сорвать процессы мобилизации в Украине.