В одном из Одесских ТЦК прогремел взрыв: есть погибший и раненый (обновлено)

В одном из РТЦК и СП в Одессе 21 ноября произошел взрыв. Предварительно, в результате инцидента один человек погиб и еще один получил ранения.

О взрыве в ТЦК в Одессе сообщила пресс-служба полиции Одесской области. Правоохранители работают на месте происшествия в одном из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

"На месте работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия устанавливаются", — сообщили в полиции.

Детали правоохранители обещают предоставить позже.

По словам источников местного издания "Думская", инцидент произошел в Пересыпском РТЦК. По данным инсайдеров, у одного из доставленных в территориальный центр сработало взрывное устройство в рюкзаке.

Взрыв в ТЦК в Одессе: комментарий военных

В Одесском областном ТЦК и СП впоследствии подтвердили, что происшествие произошло на территории Пересыпского РТЦК. По предварительной информации, во время общения с военнослужащими у одного из граждан в помещении центра взорвался неизвестный предмет, который находился в его личных вещах.

"К сожалению, в результате детонации гражданин погиб на месте происшествия. Также ранения получил военнослужащий ТЦК и СП", — рассказали в областном терцентре.

Раненый сотрудник ТЦК госпитализирован, его состояние уточняется. На месте, кроме правоохранителей, работают Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям и Служба безопасности Украины. В Одесском ОТЦК и СП отметили, что руководство способствует следственным действиям.

Напомним, 20 ноября в Киеве произошел взрыв в жилом доме, загорелась квартира многоэтажки. В ГСЧС впоследствии рассказали, что причиной пожара был взрыв зарядной станции.

Отметим также, в начале года в Украине участились случаи взрывов в ТЦК, организованных российскими спецслужбами. Начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко отмечал, что таким образом россияне пытаются сорвать процессы мобилизации в Украине.