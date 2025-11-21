В одному з Одеських ТЦК пролунав вибух: є загиблий і поранений (оновлено)
В одному з РТЦК та СП в Одесі 21 листопада стався вибух. Попередньо, внаслідок інциденту одна людина загинула та ще одна дістала поранення.
Про вибух в ТЦК в Одесі повідомила пресслужба поліції Одеської області. Правоохоронці працюють на місці події в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.
"На місці працюють екстрені служби. Обставини події встановлюються", — повідомили в поліції.
Деталі правоохоронці обіцяють надати згодом.
За словами джерел місцевого видання "Думська", інцидент стався в Пересипському РТЦК. За даними інсайдерів, в одного з доставлених до територіального центру спрацював вибуховий пристрій в рюкзаку.
Вибух в ТЦК в Одесі: коментар військових
В Одеському обласному ТЦК та СП згодом підтвердили, що подія сталася на території Пересипського РТЦК. За попередньою інформацією, під час спілкування з військовослужбовцями в одного з громадян у приміщенні центру вибухнув невідомий предмет, що знаходився в його особистих речах.
"На жаль, унаслідок детонації громадянин загинув на місці події. Також поранення отримав військовослужбовець ТЦК та СП", — розповіли в обласному терцентрі.
Пораненого співробітника ТЦК госпіталізовано, його стан уточнюється. На місці, крім правоохоронців, працюють Державна служба України з надзвичайних ситуацій і Служба безпеки України. В Одеському ОТЦК та СП наголосили, що керівництво сприяє слідчим діям.
Нагадаємо, 20 листопада у Києві стався вибух у житловому будинку, загорілася квартира багатоповерхівки. В ДСНС згодом розповіли, що причиною пожежі був вибух зарядної станції.
Зазначимо також, на початку року в Україні почастішали випадки вибухів в ТЦК, організованих російськими спецслужбами. Начальник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначав, що таким чином росіяни намагаються зірвати процеси мобілізації в Україні.