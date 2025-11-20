У Києві стався вибух у житловому будинку: горить квартира, — соцмережі (відео)

В соцмережах публікують фото і відео пожежі в житловому будинку Шевченківського району Києва. За інформацією пабліків, загоряння сталося після вибуху.

Про вибух у Києві повідомляє місцевий Telegram-канал "Київ Оперативний" 20 листопада. Офіційних коментарів щодо інциденту від рятувальників або правоохоронців на момент публікації новини не було.

В соцмережах пишуть, що пожежа сталася на Кудрявському узвозі. Місцеві жителі повідомляють, що на місці працюють рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій і медики швидкої допомоги.

"Спершу пролунав потужний вибух, посипались уламки на землю. Потім почалась пожежа", — написали кияни адмінам пабліка "Труха".

На відео можна побачити густий дим, що виходить з вікна багатоповерхівки. Також на світлинах видно частини склопакетів, що лежать на асфальті під будинком і на припаркованих поруч автомобілях. Також на одному з роликів видно машину ДСНС і роботу рятувальників з ліквідації пожежі.

Відео дня

Нагадаємо, у ніч 14 листопада у Києві дрон ударив по будинку ліквідаторів катастрофи на Чорнобильській АЕС. Постраждала вдова одного з перших загиблих на атомній електростанції — її квартира повністю вигоріла.

11 листопада у Київській міській державній адміністрації повідомляли, що у Києві сталася аварія на трубопроводі на Печерському узвозі, яка залишила кілька будинків без води та створила ризики зсуву ґрунту.