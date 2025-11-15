У Києві дрон ударив по будинку ліквідаторів: постраждала вдова першого загиблого на ЧАЕС

У ніч 14 листопада російський ударний дрон "Шахед" влучив у багатоповерхівку на Троєщині в Києві, де проживали сім'ї колишніх працівників Чорнобильської АЕС. Унаслідок атаки сталося масштабне загоряння і було зруйновано кілька квартир.

Серед постраждалих була Наталія Ходемчук, вдова першого загиблого працівника станції Валерія Ходемчука. Про трагедію повідомила журналістка Тамара Хрущ у Facebook, яка багато років працювала над темою Чорнобиля й особисто знала частину мешканців цього будинку.

Жінку з важкими опіками негайно госпіталізували. Її квартира була знищена вибухом.

Журналістка згадує, що саме в постраждалий від прильоту будинок свого часу селили вдів ліквідаторів і працівників АЕС, які 1986 року виїжджали з Прип'яті з речами "на три дні", але так і не повернулися додому.

"Я колись була в цьому будинку, коли готувала випуски телепередачі "Дзвони Чорнобиля". Знала декого з його мешканців. Тут отримали квартири вдови перших загиблих працівників станції. Серед них — Наталя Ходемчук. Її чоловік Валерій Ходемчук назавжди залишився під руїнами 4-го енергоблоку, і Наталя їздила в поминальні чорнобильські дні разом з іншими вдовами на Митинське кладовище в Москві, де поховано 30 перших спалених Чорнобилем працівників ЧАЕС", — повідомляє журналістка.

Відео дня

Пост журналістки Тамари Хрущ про трагедію Фото: Facebook

Хрущ пише, що не раз бувала там і добре пам'ятає історії людей, для яких втрата житла стала болючою вдруге — тепер уже через війну.

Що відомо про наслідки удару

За словами журналістки, квартира Наталії Ходемчук повністю вигоріла. Стан жінки, яка роками боролася з наслідками хронічних захворювань після аварії на ЧАЕС, викликає велику стурбованість. У сусідніх квартирах також є поранені, але офіційні дані про них поки що не оприлюднені.

Рятувальники працювали всю ніч Фото: Facebook

У цьому ж будинку мешкає і Герой України Олексій Ананенко, один із трьох спеціалістів, які 1986 року спустилися в забруднений підвал під реактором і зупинили ризик другого катастрофічного вибуху. Чи не постраждав він — поки що невідомо.

Рятувальники працювали всю ніч: гасили пожежу, розбирали завали, допомагали людям евакуюватися. За попередньою інформацією, кілька квартир зруйновано повністю, інші зазнали серйозних пошкоджень.

Нагадаємо, в ніч на 14 листопада жителі лівого берега Києва залишилися без тепла через атаку РФ.

У ніч на 12 листопада ЗС РФ вдарили по Одесі дронами і влучили в житловий будинок.