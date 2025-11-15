В Киеве дрон ударил по дому ликвидаторов: пострадала вдова первого погибшего на ЧАЭС

В ночь 14 ноября российский ударный дрон "Шахед" попал в многоэтажку на Троещине в Киеве, где проживали семьи бывших работников Чернобыльской АЭС. В результате атаки произошло масштабное возгорание и были разрушены несколько квартир.

Среди пострадавших была Наталья Ходемчук, вдова первого погибшего работника станции Валерия Ходемчука. О трагедии сообщила журналистка Тамара Хрущ в Facebook, которая много лет работала над темой Чернобыля и лично знала часть жителей этого дома.

Женщину с тяжелыми ожогами немедленно госпитализировали. Ее квартира была уничтожена взрывом.

Журналистка вспоминает, что именно в пострадавший от прилета дом в свое время селили вдов ликвидаторов и работников АЭС, которые в 1986 году выезжали из Припяти с вещами "на три дня", но так и не вернулись домой.

"Я когда-то была в этом доме, когда готовила выпуски телепередачи "Колокола Чернобыля". Знала некоторых из его жителей. Здесь получили квартиры вдовы первых погибших работников станции. Среди них – Наталья Ходемчук. Ее муж Валерий Ходемчук навсегда остался под руинами 4-го энергоблока и Наталья ездила в поминальные чернобыльские дни вместе с другими вдовами на Митинское кладбище в Москве, где похоронены 30 первых сожженных Чернобылем работников ЧАЭС", — сообщает журналистка.

Пост журналистки Тамары Хрущ о трагедии Фото: Facebook

Хрущ пишет, что не раз бывала там и хорошо помнит истории людей, для которых потеря жилья стала болезненной во второй раз — теперь уже из-за войны.

Что известно о последствиях удара

По словам журналистки, квартира Натальи Ходемчук полностью выгорела. Состояние женщины, которая годами боролась с последствиями хронических заболеваний после аварии на ЧАЭС, вызывает большую обеспокоенность. В соседних квартирах также есть раненые, но официальные данные о них пока не обнародованы.

Спасатели работали всю ночь Фото: Facebook

В этом же доме живет и Герой Украины Алексей Ананенко, один из трех специалистов, которые в 1986 году спустились в загрязненный подвал под реактором и остановили риск второго катастрофического взрыва. Не пострадал ли он — пока неизвестно.

Спасатели работали всю ночь: тушили пожар, разбирали завалы, помогали людям эвакуироваться. По предварительной информации, несколько квартир разрушены полностью, другие получили серьезные повреждения.

