"Повреждены тепловые сети": жители левого берега Киева остались без тепла

В результате массированной атаки, которую российские оккупанты осуществили на Киев в ночь на 14 ноября, жители Деснянского района столицы остались без тепла в домах.

Коммунальные службы города уже работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, однако на это понадобится время, сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

"В результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей. В Деснянском районе, из-за аварийной ситуации на тепломагистрали, временно отсутствует теплоснабжение части зданий", — написал Кличко.

Он уточнил, что коммунальщики определяют характер повреждений и приступают к немедленной ликвидации последствий.

В то же время начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Оболонском районе столицы горит 7 и 9 этаж жилого дома, а в Шевченковском районе — горит административное здание.

На момент публикации материала воздушная опасность в Киеве сохранялась, мониторы сообщали о присутствии дронов над городом.

По состоянию на 5 утра было известно о 16 пострадавших жителях Киева в результате комбинированного ракетно-дронового удара россиян.

Напомним, в ночь на 14 ноября РФ ударила по Киеву баллистикой и добивала город дронами.

В ночь на 12 ноября ВС РФ ударили по Одессе дронами и попали в жилой дом.