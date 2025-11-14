РФ ударила по Киеву баллистикой и добивает дронами: что происходит в столице, подробности (видео)
В ночь на 14 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный удар по столице Украины — Киеву, применив ударные дроны типа "шахед", а также крылатые ракеты по городу.
В разных районах столицы из-за российской атаки вспыхнули пожары в жилых многоэтажках, сообщают местные телеграм-каналы.
Городской голова Киева Виталий Кличко в частности сообщил, что в Днепровском районе, где обломки попали в пятиэтажный жилой дом, есть разрушения на одном из нижних этажей.
"Пылают также две квартиры. Из дома эвакуировали 9 человек", — написал Кличко.
Кроме того, по данным столичных властей разрушения и пожары зафиксированы в Подольском, Днепровском, Шевченковском, Дарницком, Голосеевском и Соломенском районах:
- в Дарницком районе обломки упали во дворе жилого дома, а также на территорию учебного заведения. Кроме того, в результате падения обломков, произошло возгорание авто;
- в Днепровском районе повреждения получили 3 многоквартирных жилых дома, а также частная усадьба, пожар на открытой территории;
- в Подольском районе повреждены 5 жилых домов, а также нежилое здание;
- в Шевченковском, в результате падения обломков, возгорание произошло на открытой территории вблизи медицинского учреждения, а также в нежилом здании;
- в Голосеевском районе в результате попадания обломков произошло возгорание в медучреждении, также повреждено нежилое здание;
- в Деснянском районе произошло возгорание в 2 жилых домах;
- в Соломенском районе пожар зафиксирован на крыше одного жилого дома;
- в Святошинском, в результате падения обломков, пожар в частном доме.
"На всех локациях работают медики и аварийно-спасательные службы. В городе возможны перебои электро- и водоснабжения", — подчеркнул Кличко.
Кроме того, начальник Киевской областной военной администрации Николай Калашник заявил, что Россия массированно атакует Киевскую область ракетами и дронами.
"Под вражеским ударом объекты критической инфраструктуры и мирные населенные пункты", — отметил Калашник.
Он также предоставил информацию о последствиях вражеской атаки по региону:
- в Белой Церкви пострадал мужчина 55 лет. С термическими ожогами тела он госпитализирован в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается;
- в Бучанском, Вышгородском, Фастовском районах в результате атаки возникли пожары частных домов;
- в Белоцерковском районе зафиксировано возгорание складских помещений;
- в Обуховском районе возник пожар легкового автомобиля.
На момент публикации материала уже было известно о шести пострадавших в результате российской атаки.
"Россияне бьют по жилым домам. Очень много пострадавших многоэтажек по всему Киеву, практически в каждом районе", — подчеркнул Тимур Ткаченко.
Напомним, в ночь на 14 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину "шахедами", а также баллистическими ракетами.
В ночь на 12 ноября ВС РФ ударили по Одессе дронами и попали в жилой дом.