Россия бьет по Украине крылатыми ракетами: под обстрелом Киев и Харьков, первые последствия атаки

В ночь на 14 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину "шахедами", а также баллистическими ракетами. Воздушная опасность объявлена по всей Украине из-за взлета трех бортов МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал".

В Киеве уже прозвучали около десятка мощных взрывов, сообщили корреспонденты Фокуса.

Крылатые ракеты летели на столицу с разных направлений, а в то же время Киев атаковали более 30 "шахедов".

После часа ночи Киевская городская военная администрация предоставила первый отчет о последствиях российской атаки, в частности:

в Днепровском районе предварительно установлено попадание БПЛА в жилой дом;

Шевченковский район — вызов медиков, службы работают на месте;

в Подольском районе пожары в жилых домах по двум адресам;

Дарницкий район — возгорание автомобиля и обращение к медикам.

Городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что в Днепровском районе уже известно о по меньшей мере двух пострадавших, одного из которых госпитализировали.

Відео дня

В то же время начальник КГВА Тимур Ткаченко отметил, что в Соломенском районе столицы в результате атаки вспыхнул пожар на 5 этаже жилого дома.

Кроме Киева и области, последствия российской атаки зафиксировали в Харькове, где БПЛА типа "Гербера" упал возле многоэтажки.

"Есть информация о падении БПЛА типа "Гербера" возле многоэтажки в Салтовском районе. К счастью, без пострадавших", — написал городской голова Харькова Игорь Терехов.

На момент публикации материала ракетно-дроновая атака продолжалась, в основном все продолжало лететь в сторону Киева.

"Сейчас г.Киев и Киевская область находятся под массированным ударом вражеских ракет различного типа и БпЛА", — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Напомним, 12 ноября россияне атаковали "Шахедами" центр Харькова.

В ночь на 12 ноября ВС РФ ударили по Одессе дронами и попали в жилой дом.