Россияне атаковали "Шахедами" центр Харькова: есть пострадавшие, детали

Российские оккупанты атаковали Холодногорский район города Харьков, применив ударные БПЛА. Известно о трех пострадавших в результате атаки.

В то же время необходимо также разобрать завалы, чтобы убедиться, что под ними никого нет. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

После удара на месте атаки вспыхнул пожар.

От взрывной волны получили травмы и ушибы 68-летний мужчина и 60-летняя женщина, они были госпитализированы в медицинское учреждение. Также врачи оказали на месте помощь 77-летней женщине, которая получила легкие ранения.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне применили ударные БПЛА типа "Шахед" для атаки на город.

В комментарии журналистам городской голова уточнил, что целью оккупантов было автотранспортное предприятие, которое занималось гражданскими перевозками. Повреждены были также пять частных и 15 многоэтажных домов. Об этом сообщает "Суспільне Харків".

Воздушные силы ВСУ информировали о пуске БПЛА из Белгородской области РФ в сторону Харьковщины, а затем — в сторону Харькова.

В 10:47 в Харькове и области снова объявили воздушную тревогу — с чем она связана, пока неизвестно.

Фокус ранее сообщал, что россиянам удалось зайти на территорию Харьковской области еще в одном месте.

Напомним, в ночь на 12 ноября российские оккупанты нанесли удар "шахедами" по Одессе, в результате чего был поврежден жилой дом.