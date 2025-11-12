ВС РФ ударили по Одессе дронами: попали в жилой дом, — соцсети (видео)

В ночь на 12 ноября российские оккупационные войска нанесли удар "шахедами" по Одессе, в результате чего был поврежден жилой дом.

Взрывы в Одессе прогремели после полуночи, сообщил корреспондент Фокуса.

За несколько минут до взрывов в Одессе Воздушные силы ВСУ предупреждали о том, что на город летит вражеский беспилотник, который запустили из акватории Черного моря.

А уже после взрывов местные телеграмм-каналы сообщили, что "шахед" попал в один из жилых домов города, а в сети появилось соответствующее видео с последствиями удара.

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки на Одессу не было.

Напомним, 11 ноября россияне атаковали Одессу с помощью БпЛА, а один из дронов упал прямо посреди жилого квартала.

Фокус также писал о том, как одессит пытался сбить "шахед" из окна собственной квартиры.