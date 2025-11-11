Прямо в жилом квартале: в Одессе российский дрон упал посреди улицы (фото)
Российские оккупанты днем 11 ноября атаковали территорию Одессу с помощью БпЛА. Один из дронов упал прямо посреди жилого квартала.
Информации о пострадавших или повреждениях домов вокруг пока нет. Об этом сообщает"Суспільне Одеса" с места событий.Важно
Беспилотник упал прямо на проезжую часть в одном из районов города.
На место падения прибыли правоохранители, которые обезопасили территорию вокруг дрона и забрали обломки.
По словам очевидцев, во время падения не было зафиксировано взрыва, вероятно, из-за отсутствия боевой части.
"Особенно сильно не было слышно — взрывы раздавались будто издалека, с моря. Потом уже увидели в новостях, спустились — и вот. Взрыва как такового не было, потому что, кажется, не было боевой части, но все равно было очень громко", — рассказала одесситка Юлия.
Тревога в Одесской области продолжалась с 14:48 до 15:32 днем 11 ноября. Воздушные силы ВСУ сообщали группу БпЛА в сторону Одессы из акватории Черного моря.
Информация о сбивании или последствиях атаки пока не поступала.
Фокус сообщал, что ночью 11 ноября российская армия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками. В частности, под атакой была энергетическая инфраструктура в Рени.
В ночь на 9 ноября Одесская область также была под российской атакой. Тогда защитники неба ликвидировали большинство вражеских дронов, однако часть обломков упала на жилую застройку.