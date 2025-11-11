Прямо в жилом квартале: в Одессе российский дрон упал посреди улицы (фото)

Российские оккупанты днем 11 ноября атаковали территорию Одессу с помощью БпЛА. Один из дронов упал прямо посреди жилого квартала.

Информации о пострадавших или повреждениях домов вокруг пока нет. Об этом сообщает"Суспільне Одеса" с места событий.

Важно

Беспилотник упал прямо на проезжую часть в одном из районов города.

На место падения прибыли правоохранители, которые обезопасили территорию вокруг дрона и забрали обломки.

Обломки российского БпЛА в Одессе на земле Фото: Суспільне Одеса Обломки российского БпЛА в Одессе на земле Фото: Суспільне Одеса Обломки российского БпЛА в Одессе на земле Фото: Суспільне Одеса Обломки российского БпЛА в Одессе на земле Фото: Суспільне Одеса

По словам очевидцев, во время падения не было зафиксировано взрыва, вероятно, из-за отсутствия боевой части.

"Особенно сильно не было слышно — взрывы раздавались будто издалека, с моря. Потом уже увидели в новостях, спустились — и вот. Взрыва как такового не было, потому что, кажется, не было боевой части, но все равно было очень громко", — рассказала одесситка Юлия.

Відео дня

Тревога в Одесской области продолжалась с 14:48 до 15:32 днем 11 ноября. Воздушные силы ВСУ сообщали группу БпЛА в сторону Одессы из акватории Черного моря.

Информация о сбивании или последствиях атаки пока не поступала.

Фокус сообщал, что ночью 11 ноября российская армия массированно атаковала Одесскую область беспилотниками. В частности, под атакой была энергетическая инфраструктура в Рени.

В ночь на 9 ноября Одесская область также была под российской атакой. Тогда защитники неба ликвидировали большинство вражеских дронов, однако часть обломков упала на жилую застройку.