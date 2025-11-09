Одесскую область атаковали дронами: сбито большинство целей, обломки вызвали пожары

Ночью, на юге Украины российские войска снова нанесли удар беспилотниками по Одесской области. Несмотря на успешную работу сил противовоздушной обороны, обломки сбитых дронов повредили частные дома и вызвали возгорание.

О новой атаке сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение Кипера в Telegram Фото: Олег Кипер/Одесская ОВА - Telegram

По словам Кипера, защитники неба ликвидировали большинство вражеских дронов, однако часть обломков упала на жилую застройку. В результате были разрушены гараж и крыши двух частных домов. Возникшие пожары оперативно потушили спасатели.

"Враг снова атаковал мирное население и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Силы ПВО уничтожили большинство вражеских целей, однако обломками дронов повреждены частные домовладения. Возникшие пожары быстро ликвидировали спасатели. Информация о пострадавших, к счастью, не поступала", — сообщил глава ОГА.

В ГСЧС подтвердили повреждения жилых домов, гаража и газовой трубы. По данным службы, взрывы вызвали локальные возгорания, которые удалось ликвидировать без распространения огня.

На месте происшествия работают экстренные службы, продолжается оценка ущерба и восстановление поврежденных коммуникаций.

Напомним, российские войска регулярно атакуют южные регионы Украины беспилотниками типа "Шахед". Силы ПВО систематически сбивают большинство вражеских дронов, однако обломки нередко вызывают разрушения и возгорания на гражданских объектах.

