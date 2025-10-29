Ночной обстрел Украины: россияне атаковали энергообъекты и оставили город в Одесской области без света (фото)

Россияне продолжают обстреливать территорию Украины и атаковать объекты критической инфраструктуры, чтобы оставить гражданских без тепла и света. В Днепропетровской области задерживаются поезда, в Одесской области в целом городе исчез свет.

В ночь на 29 октября россияне атаковали территории Украины дронами и артиллерией. Есть погибший и пострадавшие. Поражена критическая инфраструктура. Фокус собрал все, что известно.

Днепропетровскую область атаковали дроны — изменено движение поездов

Враг атаковал Днепропетровскую область артиллерией и дронами-камикадзе. Председатель ДОР Николай Лукашук сообщил, что больше всего пострадали Никопольский и Синельниковский районы.

"Более двадцати атак — оккупанты с вечера и в течение ночи целились по райцентру, Марганецкой и Покровской громадам. Били дронами и артиллерией. Пострадал 38-летний мужчина. Ему оказали необходимую медицинскую помощь. Произошел пожар. Повреждены машины, частный дом, админздание и инфраструктура", — сообщил Лукашук.

Відео дня

29 октября 2025 года в Днепропетровской области "Укрзализныця" ограничила движение некоторых поездов. Сделали это из-за влияния боевых действий:

ограничили движение поездов до станции Письменная, до Чаплино движения не будет;

не будут курсировать поезда №6135 Демурино-Синельниково-1, №6148;

рейс №6143 будет курсировать по маршруту Просяная — Письменная (вместо Демурино — Чаплино) диспетчерским расписанием.

Харьковская область — под удар попали Чугуев и Изюм

"Вечером 28 и ночью 29 октября враг атаковал БпЛА города Изюм и Чугуев. В результате ударов произошло четыре очага пожаров на гражданских объектах", — сообщили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Харьковской области Фото: ГСЧС

В прокуратуре области сообщили о трех пострадавших.

Изюм россияне атаковали около 03:10. Российские ударные беспилотники повредили жилые дома, здание образовательного учреждения, офисные помещения, банковское учреждение. Женщина получила острую стрессовую реакцию.

28 октября в период с 19:00 до 19:20 шесть вражеских БпЛА ударили по предприятию пищевой промышленности в городе Чугуев. Вспыхнул пожар на складе с готовой продукцией.

Кроме того, днем 28 октября в с. Березники Купянского района в результате попадания FPV-дрона пострадали 56-летний мужчина и 51-летняя женщина.

Одесская область — город Подольск остался без света

В ночь на 29 октября российские оккупанты массированно атаковали гражданскую инфраструктуру Одесской области. Зафиксированы повреждения объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Глава Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что несмотря на активную работу ПВО есть попадания российских дронов. Пострадал один человек.

В ДТЭК предупредили, что 26,9 тысячи домов в Одесской области остаются без света. Энергетики переподключили объекты критической инфраструктуры и жилые дома к резервным линиям там, где это технически возможно, и вернули свет 7 тысячам семей.

Фокус писал, что россияне атаковали Подольск в Одесской области. В городе исчезло электроснабжение и вода.

Сумская область — россияне атаковали базу отдыха

Утром 29 октября российские войска атаковали дроном Сумскую общину. Повреждения есть на территории базы отдыха в Заречном районе города. Начался пожар, который оперативно потушили. Предварительно обошлось без пострадавших.

Херсонская область — россияне атаковали села и гражданских

Россияне атаковали населенные пункты на Херсонщине, били по критической и социальной инфраструктуре. Повреждены 7 многоэтажек и 7 частных домов.

"Также оккупанты изуродовали админздания, частный гараж и автомобили, газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 — получили ранения", — сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Черниговская область — россияне били по критической инфраструктуре

За сутки, с 8 утра 28 октября до утра 29 октября, российская армия 54 раза обстреляла Черниговскую область. Всего зафиксировано 99 взрывов. Враг атаковал Новгород-Северский, Корюковский и Черниговский районы. В селе Новгород-Северской общины россияне попали по энергообъекту, были отключения электричества в нескольких селах общины. Ночью "шахед" ударил по городу Новгород-Северский, поврежден дом.

"Шахед" повредил дом в Новгород-Северском Фото: ГСЧС

Ночью продолжалась атака ударных беспилотников по Чернигову. Горожане слышали работу ПВО. Утром после 8 часов раздался громкий взрыв — враг атаковал объект критической инфраструктуры в центре города.

Дмитрий Брижинский, председатель Черниговской МВА, сообщил, что пострадавших нет.

Напомним, в ночь на 28 октября в центре Чернигова упал "шахед", в результате чего в городе возникли проблемы с мобильной связью.

26 октября в Сумской области россияне атаковали жилой дом и микроавтобус.