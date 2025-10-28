В центре Чернигова упал "шахед": в городе проблемы с мобильной связью (видео)
Поздно вечером 27 октября российские оккупационные войска атаковали Чернигов ударными дронами типа "шахед", один из которых упал в центральной части города.
"Зафиксировано падение шахеда в центральной части города", — написал начальник городской военной администрации Чернигова Дмитрий Брижинский.
По его словам, последствия вражеской атаки сейчас выясняются.
В то же время корреспонденты "Суспільного" сообщили, что после взрыва в Чернигове возникли проблемы с мобильной связью.
Сам взрыв прогремел в городе около полуночи, а перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о БПЛА с востока, который летел в направлении Чернигова.
На момент публикации материала информации о последствиях российского удара по Чернигову не было, однако местные телеграмм-каналы обнародовали видео, на которых видно пожар в городе после взрыва.
Напомним, 27 октября россияне снова атаковали Чернигов дронами-камикадзе.
26 октября в Сумской области россияне атаковали жилой дом и микроавтобус.