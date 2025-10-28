У центрі Чернігова впав "шахед": у місті проблеми з мобільним зв'язком (відео)

Пізно увечері 27 жовтня російські окупаційні війська атакували Чернігів ударними дронами типу "шахед", один з яких впав у центральній частині міста.

"Зафіксовано падіння шахеда в центральній частині міста", — написав начальник міської військової адміністрації Чернігова Дмитро Брижинський.

За його словами, наслідки ворожої атаки наразі з'ясовуються.

Водночас кореспонденти "Суспільного" повідомили, що після вибуху у Чернігові виникли проблеми з мобільним зв'язком.

Сам вибух пролунав у місті близько опівночі, а перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про БПЛА зі сходу, який летів у напрямку Чернігова.

На момент публікації матеріалу інформації про наслідки російського удару по Чернігову не було, проте місцеві телеграм-канали оприлюднили відео, на яких видно пожежу у місті після вибуху.

Нагадаємо, 27 жовтня росіяни знову атакували Чернігів дронами-камікадзе.

26 жовтня в Сумській області росіяни атакували житловий будинок і мікроавтобус.