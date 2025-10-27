Росіяни знову атакували Чернігів дронами-камікадзе: ППО збили цілі, уламки впали біля міста (відео)

Удень, 27 жовтня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Чернігів, спрямувавши на місто ударні дрони типу "Шахед". Неподалік від міста зафіксовано падіння одного з дронів.

За інформацією Повітряних сил, один безпілотник прямував з півночі у напрямку міста, а ще кілька груп дронів у межах Чернігівської області рухалися на південний захід.

Повідомлення Повітряних сил Фото: Скриншот

Місцеві мешканці повідомили про вибухи під час повітряної тривоги.

Росіяни масовано атакують Чернігів дронами

Згодом начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський уточнив, що звуки пов’язані з роботою української протиповітряної оборони.

Дмитро Брижинський у Telegram Фото: Скриншот

"Станом на зараз падінь БпЛА в місті не фіксуються", — повідомив Брижинський. Згодом посадовець додав, що неподалік від міста зафіксовано падіння одного з дронів, а атака "Шахедів" триває.

Дмитро Брижинський у Telegram Фото: Скриншот

Як повідомлялося, російські війська регулярно застосовують ударні дрони типу "Шахед" для атак на північні регіони України. Сили ППО фіксують підвищену активність ворожих безпілотників у Чернігівській, Сумській та Київській областях.

Як повідомляв Фокус, 21 жовтня росіяни атакували Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Нагадаємо, Фокус також писав про блекаут у Чернігові. В місті були проблеми із зв'язком, водою та світлом.