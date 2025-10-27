Россияне снова атаковали Чернигов дронами-камикадзе: ПВО сбили цели, обломки упали возле города (видео)
Днем, 27 октября, российские оккупационные войска осуществили очередную атаку на Чернигов, направив на город ударные дроны типа "Шахед". Неподалеку от города зафиксировано падение одного из дронов.
По информации Воздушных сил, один беспилотник направлялся с севера в направлении города, а еще несколько групп дронов в пределах Черниговской области двигались на юго-запад.
Местные жители сообщили о взрывах во время воздушной тревоги.
Впоследствии начальник Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брижинский уточнил, что звуки связаны с работой украинской противовоздушной обороны.
"По состоянию на сейчас падений БпЛА в городе не фиксируются", — сообщил Брижинский. Впоследствии чиновник добавил, что неподалеку от города зафиксировано падение одного из дронов, а атака "Шахедов" продолжается.
Как сообщалось, российские войска регулярно применяют ударные дроны типа "Шахед" для атак на северные регионы Украины. Силы ПВО фиксируют повышенную активность вражеских беспилотников в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
Как сообщал Фокус, 21 октября россияне атаковали Новгород-Северский Чернигов ской области.
Напомним, Фокус также писал о блэкауте в Чернигове. В городе были проблемы со связью, водой и светом.