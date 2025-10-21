Есть погибшие и раненые: россияне массированно атакуют Новгород-Северский Черниговской области (фото)

Россияне уже нанесли по городу около 20 ударов "шахедами". Четверо гражданских погибли, четверо — получили ранения. Среди пострадавших — ребенок.

В результате массированного удара "шахедами" 21 октября по Новгороду-Северскому в Черниговской области 21 октября есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в области Иван Ищенко, пишет "Суспільне".

По предварительной информации, четверо погибших гражданских (две женщины и два мужчины) и четверо раненых. Среди раненых есть 10-летняя девочка.

Фото: ОВА

Один раненый в тяжелом состоянии, остальные — в состоянии средней тяжести. Также местные СМИ сообщают, что в городе много разрушений.

По состоянию на 15:44 местные власти зафиксировали около 20 ударов "шахедов".

Россияне нанесли удары по Новгород-Северскому Фото: ОВА

Сейчас в Чернигове на севере области блэкаут из-за обстрелов россиян. Из-за атак российских дронов энергетики не могут восстановить электроснабжение на Черниговщине.

В Министерстве энергетики Украины сообщают, что российские беспилотники постоянно кружат над поврежденными объектами, что делает невозможным безопасное проведение работ и затягивает гуманитарный кризис.

Ремонтные бригады готовы оперативно восстановить электроснабжение, но враг целенаправленно этому препятствует. В Министерстве энергетики отмечают, что в районе пораженных объектов нет никаких военных целей, и расценивают действия России как сознательный акт терроризма, направленный на геноцид украинского народа.

"Россия целенаправленно бьет по инфраструктуре, от которой зависит жизнь обычных людей.

На фоне этих варварских действий заявления российского руководства о том, что их цели — исключительно военные, выглядят особенно лживо", — сказано в заявлении ведомства.

Напомним, Фокус писал о блэкауте в Чернигове. Сейчас в городе проблемы со связью, водой и светом.

Также в результате российской атаки блэкаут начался в городе Славутич Киевской области.