Нет мобильной связи, света и воды: что известно о блэкауте в Чернигове (фото)

По состоянию на 21 октября в Чернигове полный блэкаут из-за обстрела армии РФ. Россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре Черниговщины. Северная часть области осталась без электроснабжения.

В Черниговском городском совете предупредили, что время полного восстановления электроснабжения пока неизвестно. А энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов и работают над питанием прежде всего объектов критической инфраструктуры и бытовых потребителей. Фокус собрал все, что известно.

Блэкаут в Чернигове — как живет город

В Чернигове не работают банкоматы, нестабильно работают интернет и мобильная связь. Светофоры функционируют только те, которые подключены к альтернативным источникам питания. На больших перекрестках поставили регулировщиков.

Местные жители делятся постами о блэкауте в Чернигове Фото: Скриншот

Местные жители говорят, что в частном секторе в каком-то смысле проще, ведь есть вода.

Відео дня

"Вода у меня есть. Мы живем пока в частном секторе. А света нет. И детям в школу, сами понимаете, как идти. Очень тяжело, но что делать. Мы живем в такой стране, где война. С этим надо мириться и как-то выживать. Мы сильные, мы выживем!" — рассказала Татьяна, жительница Чернигова.

На Черниговщине блэкаут

Сейчас благодаря альтернативным источникам питания возобновляется подача тепла в городские и областные (расположенные в Чернигове) учреждения медицины и детские сады. Школьники с 20 по 24 октября учатся дистанционно.

В городском совете рассказали, что сейчас вода подается по графику. КП "Черниговводоканал" поддерживает работу насосных станций водопровода и канализации от альтернативных источников питания.

В Чернигове организовали подвоз воды Фото: Черниговская ОВА

"Сейчас все объекты предприятия работают, водоотвод обеспечен полностью. Вода гарантированно подается на первые этажи, в среднем — до 4-5 этажа, в отдельных районах (в частности Шерстянка) — до 6-го", — сообщили в горсовете.

Максимальное давление в водопроводной сети города поддерживается по графику:

с 6:00 до 10:00;

с 18:00 до 22:00.

И жителей просят обновлять запасы питьевой воды именно в эти часы.

Утром 21 октября работники "Черниговводоканала" организовали подвоз воды в районы Масаны, Ремзавод и Шерстянка. Кроме того, в городе открыты водопроводные колонки, из которых можно набрать воду.

В связи с отсутствием энергопитания троллейбусные маршруты, кроме №10 и №11, временно не работают. Маршрут №11 сейчас курсирует до диагностического центра.

В городе действуют пункты несокрушимости, где можно согреться, зарядить телефоны и получить горячую воду.

В Пунктах несокрушимости можно зарядить телефоны Фото: Черниговская ОВА

Также на Черниговщине усилено патрулирование из-за сложной энергоситуации. Во всех районах области работают дополнительные наряды полиции, Нацгвардии и добровольцев. Они следят за безопасностью, помогают гражданам и предотвращают правонарушения.

Когда на Черниговщине появится свет

Председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус предупредил, что кое-где восстановительные работы невозможны из-за угрозы новых обстрелов. Но там, где безопасно, энергетики продолжают работать, чтобы как можно скорее вернуть людям свет.

В Укрэнерго предположили, что энергоснабжение на Черниговщине восстановят до конца суток.

Пункты бесследности открыли в Чернигове Фото: Черниговская ОВА

А тем временем 21 октября на Черниговщине российские дроны атаковали центр города Семеновка и приграничные области. По словам начальника Новгород-Северской РВА Александра Селиверстова, предварительно обошлось без пострадавших. Но было повреждено транспортное средство одной из служб. Сейчас Семеновка вновь под атакой, российские дроны залетают со стороны Сумщины.

Напомним, вечером 20 октября Чернигов и северные общины области остались без электроснабжения в результате попадания беспилотника РФ. Как впоследствии сообщил начальник Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, Черниговщина подверглась массированной атаке РФ. По состоянию на утро 21 октября известно о попадании беспилотников: один на объекте теплоснабжения и второй на энергообъекте в двух общинах Черниговского района.

Также в результате российской атаки блэкаут начался в городе Славутич Киевской области.