Массированная атака на Черниговщину: "Шахеды" поразили критические объекты, в облцентре продолжается блэкаут

Российские "Шахеды" попали в объекты тепло- и энергоснабжения на Черниговщине. В областном центре продолжается блэкаут и сложная ситуация с водоснабжением.

Отключение света в части Черниговского района продолжались по состоянию на 9:00. В Черниговской районной государственной администрации сообщали, что критическая инфраструктура в части общин района запитана от резервных источников.

Воздушная тревога в Черниговской области на момент публикации новости продолжалась. В Черниговской РГА отметили, что энергетики продолжат восстанавливать электроснабжение после того, как опасность повторных ударов пройдет.

О массированной атаке российских ударных беспилотников на Черниговщину сообщил председатель Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус.

"По сводным данным ПВО и Сил обороны, за сутки зафиксирована 51 воздушная цель, в том числе 2 баллистические ракеты", — написал руководитель ОГА.

По его словам, в двух общинах Черниговского района есть попадание "Шахедов" в объект теплоснабжения и энергетический объект, что привело к аварийным отключениям света в Чернигове и в общинах на севере области.

"Критическая инфраструктура переведена на генераторы. Частично развернуты пункты несокрушимости. В случае более длительных сроков восстановления электроснабжения — такие пункты будут разворачиваться дополнительно", — доложил Чаус.

В КП "Черниговводоканал" состоянием на 8:34 сообщили, что ситуация с водоснабжением в городе остается сложной. На первых этажах многоэтажек вода имеется гарантированно, однако подача воды выше зависит от рельефа местности. В среднем, по информации водоканала, вода доходит до 4-5 этажей.

Рядом с многоквартирными домами открыты водопроводные колонки, место расположения которых можно увидеть на официальном сайте "Черниговводоканала".

На сайте "Черниговводоканала" есть карта расположения водопроводных колонок в городе Фото: скриншот

Отключение света в Чернигове: что известно об атаке РФ

Местные власти сообщили о блэкауте на Черниговщине и в Славутиче в результате российской атаки вечером 20 октября. Отключения света были зафиксированы в северной части области, местных жителей призвали сделать запас воды. В "Укрзализныце" предупредили о задержке поездов. Городской голова Славутича Юрий Фомичев сообщил о попадании в энергообъект на территории города.

Утром в Чернигове продолжался блэкаут, около 05:30 в "Черниговводоканале" сообщили о старте запуска объектов от альтернативных источников питания.