В Чернигове продолжается блэкаут: власти организуют подвоз воды в отдельные районы, что известно о ситуации в городе

В Чернигове 21 октября продолжается блэкаут, который случился накануне из-за российского удара по энергетическому объекту в области. Город обесточен, из-за чего также есть проблема с водоснабжением.

Коммунальные службы организуют в отдельные районы Чернигова подвоз воды, чтобы жители могли сделать запасы. Об этом сообщили в Telegram-канале КП "Черниговводоканал" утром 21 октября.

В учреждении отметили, что объекты водоканала остаются обесточенными, как и весь Чернигов. Утром, около 05:30, работники предприятия организовали старт запусков объектов водоканала от альтернативных источников питания.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить подачу воды с давлением на уровне нижних этажей многоэтажных домов", — информировали в КП.

Жителей повторно призвали сделать запасы воды.

Сейчас в Чернигове, чтобы обеспечить жителей водой, организуют подвоз воды в отдельные районы. Подвезут воду к домам утром, однако пока не распространяют данных о том, где можно будет набрать воду. В водоканале обещают публиковать информацию отдельно и призывают граждан следить за обновлениями.

Кроме того, в водоканале сообщили, что в Чернигове открыты водопроводные колонки. Оттуда жители многоэтажек имеют возможность набрать воду и сделать запасы.

На странице "Черниговоблэнерго" на момент публикации не публиковали обновлений относительно ситуации с электроснабжением в городе.

Блэкаут в Чернигове и области: что известно

Вечером 20 октября в Черниговской районной государственной администрации сообщили, что российская армия атаковала энергетический объект на Черниговщине. Из-за этого в ряде населенных пунктов исчезло электроснабжение.

В АО "Черниговоблэнерго" информировали, что северная часть Черниговской области из-за атаки оказалась без электроснабжения.

"Черниговводоканал" вместо этого вечером 20 октября призвал жителей немедленно сделать запасы воды.

Напомним, 14 октября в Киевской городской государственной администрации сообщили, что в центре Киева случился блэкаут из-за перегрузки сети.

Также 13 октября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что из-за атаки ВС РФ часть города оказалась без света.