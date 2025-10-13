Россияне ударили по Харькову КАБами: бомба попала в медучреждение, в части города блэкаут

Оккупанты вечером 13 октября ударили управляемыми авиабомбами по Слободскому району Харькова. Предварительно известно о четырех пострадавших.

Об ударе по Харькову сообщил городской голова Игорь Терехов около 21:50. По его информации, россияне попали по территории медицинского учреждения. В Салтовском районе после вражеской атаки вспыхнул большой пожар.

"Есть информация о попадании по территории медицинского учреждения — предварительно, разрушено одно из хозяйственных сооружений", — рассказал городской голова Харькова.

По его данным, по состоянию на 22:22 было известно о четырех пострадавших. Также из-за российской атаки получили повреждения по меньшей мере 12 частных автомобилей.

Журналисты "Суспільного" писали, что после звуков взрывов в части Харькова исчез свет. В 22:46 Игорь Терехов сообщил о частичном обесточивании трех районов города в результате вражеских ударов.

До российской атаки в 21:28 в "Харьковоблэнерго" сообщали, что графики аварийных отключений в Харькове и области отменены.

Удары по Харькову

Напомним, Харьков был под атакой КАБов также вечером 12 октября. От удара в Слободском районе пострадал 42-летний мужчина, его госпитализировали.

В опубликованном 9 октября интервью городской голова Игорь Терехов предупредил, что грядущая"зима станет самой тяжелой для Харькова". По его словам, россияне за предыдущие несколько дней разрушили три трансформаторные подстанции.