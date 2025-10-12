Харьков под атакой КАБов: в городе раздаются взрывы, один человек пострадал

Вечером 12 октября российские войска нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадал один человек. По предварительным данным, жилой фонд города не получил значительных повреждений, обследование мест прилетов продолжается.

По информации Харьковского городского головы Игоря Терехова, вражеский КАБ попал в Немышлянский район Харькова. Предварительно, удар пришелся на землю, жилые дома не пострадали. В Слободском районе также не поступало сообщений о разрушении домов. Сейчас продолжается обследование мест прилетов.

Публикация Игоря Терехова в Telegram Фото: Скриншот

Председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов подтвердил, что падение вражеских КАБ зафиксировано в двух районах города — Немышлянском и Слободском. На место происшествия выехали подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи для оказания помощи и оценки последствий удара.

Публикация Олега Синегубова в Telegram Фото: Скриншот

По уточненной информации, в Слободском районе в результате падения ракеты пострадал 42-летний мужчина. Медики оказали ему первую необходимую помощь на месте и доставили в больницу для дальнейшего лечения. Другие детали о последствиях атаки пока выясняются.

Атака ВС РФ в Чернигове 12 октября: что известно

Кроме этого, 12 октября около 15:00 Чернигов подвергся новой атаке со стороны врага. По данным начальника городской военной администрации Дмитрия Брижинского, по городу был нанесен удар беспилотными летательными аппаратами. В частности, во время атаки произошло два взрыва.

По уточненной информации, в результате обстрела пострадали пять человек. Состояние одного человека оценивается как тяжелое, он госпитализирован для оказания необходимой медицинской помощи.

Напомним, что в ночь на 12 октября российские оккупационные войска нанесли удар по учебному заведению в городе Чугуев Харьковской области. В результате атаки здание подверглось значительным разрушениям.

Фокус также писал, что, по сообщению Игоря Терехова, Харьков готовится к самой сложной зиме с начала полномасштабной войны. Российские обстрелы наносят сокрушительные удары по энергетической инфраструктуре, что создает серьезные риски для обеспечения жизнедеятельности города.