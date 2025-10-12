"Опять тревожная ночь": ВС РФ разгромили учебное заведение в Чугуеве
В ночь на 12 октября российские оккупационные войска ударили по учебному заведению в Чугуеве, Харьковской области.
В результате удара здание заведения получило существенные повреждения, сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева.
"Опять тревожная ночь и снова вражеские удары по нашему мирному городу. Меньше часа назад российские беспилотники нанесли удар по одному из учебных заведений Чугуева. Здание получило существенные повреждения", — написала Минаева.
Она отметила, что также поврежден жилой дом неподалеку учебного заведения.
"Пока зафиксирована одна пострадавшая женщина — острая реакция на стресс. На месте работают соответствующие службы", — подчеркнула Минаева.
Отметим, что Воздушные силы ВСУ около часа ночи предупреждали об угрозе ударных БпЛА на востоке Харьковщины.
Напомним, в ночь на 11 октября ВС РФ запустили в сторону Украины "шахеды", в результате чего в Черниговской области погибли два человека.
Фокус также писал о том, что в Запорожье россияне убили ребенка, чей отец недавно вернулся из плена РФ.